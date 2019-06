La Unesco designa com a Reserves de la Biosfera l'Alt Túria i la vall del Cabriol

Els enclavaments de l'Alt Túria (País Valencià i Castella-la Manxa) i de la vall del Cabriol (País Valencià, Castella-la Manxa i Aragó) han estat designats aquest dimecres com a Reserves de la Biosfera per part de la Unesco, juntament amb La Sibèria (Extremadura), segons informa el Diari la Veu L'Alt Túria i la vall del Cabriol es converteixen en els primers paratges valencians en obtenir aquest reconeixement. En el cas de l'Alt Túria, es tracta de 67.080 hectàrees que abasten una part del curs mitjà del riu Túria, una zona característica per la diversitat dels seus sòls i vegetació, així com per la calidesa i sequedat del seu clima estival, segons assenyala la Unesco en un comunicat.Aquesta reserva, amb espècies arbòries com ara pins, roures i ginebres, compta amb una fauna diversa amb ocells esteparis, llebres ibèriques, conills europeus i gripaus parters, així com amb espècies endèmiques de peixos d'aigua dolça, el barb cua-roig i la bagra valenciana.Vora 4.300 persones hi viuen de manera permanent i hi ha plans per a fomentar la comercialització de productes locals de qualitat reconeguda a fi d'impulsar el desenvolupament sostenible del territori de la reserva, segons la Unesco.La vall del Cabriol, amb 421.766 hectàrees entre les demarcacions d'Albacete, Conca, Terol i València, ha estat reconeguda per la diversitat dels seus paisatges. La més extensa de les noves reserves acull també nombroses pintures prehistòriques al municipi de Villar del Humo.Els seus llits fluvials "connecten la totalitat del seu territori complint la funció de corredors ecològics de distribució de fauna i flora, així com les rutes culturals de difusió d'idees i costums". Pel que fa als habitants, s'han adaptat al medi amb activitats tradicionals "úniques en el seu gènere", basades en l'agricultura, la ramaderia i la gestió de l'aigua.Aquestes tres noves reserves se sumen a la Xarxa de Reserves de la Biosfera i situen l'estat espanyol com a líder mundial, amb un total de 52 enclavaments catalogats pertanyents a 15 autonomies diferents, així com tres transfronterers. Pel que fa a la superfícies, suposen el 12% del territori.A més de les tres noves reserves espanyoles, aquest dimecres se n'han designat 17 més a tot el món, de manera que la Xarxa de Reserves de la Biosfera ascendeix fins a 726 espais distribuïts en 123 països.

