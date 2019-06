El Govern demana perdó als pobles indígenes de Mèxic per la conquesta i la colonització espanyola

El conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Alfred Bosch, ha demanat perdó per les matances i les conseqüències de la conquesta i colonització espanyola de Mèxic davant de representants de l'Institut Nacional de Pobles Indígenes (INPI) del país. "Que tinguem molt clar que la conquesta i la colonització van introduir una discriminació i una marginació inacceptable", ha reiterat Bosch, tal com ja va fer al Parlament, després de reunir-se amb membres de l'entitat governamental.En una atenció als mitjans després de la trobada, el conseller ha mostrat sintonia amb el director d'assumptes internacionals, Saúl Vicente Vázquez, que s'ha solidaritzat "plenament" amb la "lluita" per exercir el dret a l'autodeterminació a Catalunya. "L'autodeterminació dels pobles és un element fonamental de la democràcia al món que s'ha de respectar", ha afegit Vicente Vázquez.A més, el titular d'Exteriors ha descartat oferir-se com a mediador entre el govern mexicà i espanyol per apropar posicions després de la polèmica sorgida per la carta on el president mexicà Andrés Manuel López Obrador exigia al rei d'Espanya i al Papa Francesc que es disculpessin pels greuges comesos durant la conquesta."No som intermediaris de cap altre govern", ha apuntat Bosch que a més, ha deixat caure que la Moncloa no ho veuria "amb bons ulls". Tot i descartar la mediació, el titular d'Exteriors sí que ha animat l'Executiu de Pedro Sánchez a assumir les responsabilitats històriques amb Mèxic i construir, d'aquesta manera, "una relació més sana entre pobles, d'igual a igual, sense símptomes de dominació, de discriminació o de supremacisme".També ha assistit a la reunió el coordinador general de drets indígenes, Hugo Vilar Ortiz, que ha considerat que seria "molt significatiu" que Espanya oferís una disculpa pel "genocidi" indígena. De tots els estrats de la societat mexicana, són els indígenes qui encara noten els efectes de la conquesta espanyola, segons Vilar Ortiz, que explica que la colonització no només va comportar un aniquilament físic sinó que va deixar seqüeles en l'existència mateixa dels pobles originaris del país nord-americà."Ja ha passat el temps en què es creia que hi havia pobles superiors a altres i que es podien concedir el dret de conquesta, de vassallatge i d'aniquilar altres identitats", ha afegit. Coincidint amb el 500 aniversari de l'inici de la conquesta de les tropes dirigides per Hernán Cortés, el coordinador general de drets indígenes de l'INPI ha apuntat: "No hi ha res a celebrar, sinó molt a condemnar".Per l'Institut Nacional de Pobles Indígenes ha sigut un "honor" rebre les disculpes de Bosch en persona, ha afegit, abans de considerar que hi ha una "major sensació de germanor i d'acostament amb el poble de Catalunya per aquest reconeixement de fets que mereixen un perdó". "Ho valorem enormement", ha reiterat Vilar Ortiz.Entre les comunitats originàries del país no s'ha generat un sentiment independentista i les demandes se centren a aconseguir més autonomia, segons els membres de l'INPI. Amb tot, els representants de l'entitat han assegurat que aquesta diferència amb el cas català no crea una distància que deslegitima la causa: "Cada poble decideix lliurement quin és el nivell d'autonomia que vol exercir, tenint en compte la seva realitat i les seves aspiracions", ha explicat Vilar Ortiz.El govern del Moviment de Regeneració Nacional (Morena) ha engegat una consulta entre els pobles indignes com a pas previ a una reforma constitucional per reconèixer els seus drets fonamentals. Un procés de canvis legislatius pels quals han buscat inspiració en l'experiència catalana d'aspiració a l'autodeterminació dins d'un Estat, ha detallat Vicente Vázquez.A més, en la reunió el Govern i l'Institut han acordat estrènyer llaços de col·laboració en cooperació, desenvolupament i intercanvi econòmic just, protecció de la llengua i la cultura pròpia i en la dignificació de tots els pobles del món. "Treballarem de costat amb els pobles originaris i amb tots aquells de Mèxic que vulguin per tal de recuperar la dignitat que no s'hauria hagut de perdre mai", ha promès Bosch.

