VÍDEOS La Patum viu una passada nocturna massiva

La Guita Xica perseguint els patumaires més impacients. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

Emotiu salt de Maces dedicat a Josep Tor i Comellas. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

Les dues guites a la plaça de Sant Pere. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

Salt de Gegants Vells en el primer salt de Patum del vespre. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

Salt de Maces del Passacarrers de Patum. Foto: Pilar Màrquez Ambròs Crespó negre a les Maces. Foto: Pilar Màrquez Ambròs Guites al passacarrers de dimecres al vespre. Foto: Pilar Màrquez Ambròs Els Gegants Vells durant el passacarrers. Foto: Pilar Màrquez Ambròs Passada de dimecres de Patum. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

El passacarrers del vespre ha engegat ara sí sense marxa enrere una nova Patum multitudinària en què berguedans i forans han omplert puntualment la plaça de Sant Pere al punt de les 8 per renovar un any més el vot amb les festes del Corpus. Ha estat un inici massiu i d'altes temperatures, de festa i eufòria. Però també d'homenatge.Les Maces duien aquesta nit un crespó negre en record de Josep Tor i Comellas, que va ser membre en actiu de la comparsa de Plens i Maces durant més de 40 anys i que va morir el passat 25 d'abril. En el seu record, s'han dit unes paraules per megafonia i tota la plaça ha fet uns segons de silenci amb els fuets de les Maces encesos.El caliu humà de centenars de persones empenyent-se al bell mig de la plaça Cremada ha acompanyat els primers salts de la nit al centre neuràlgic de Berga i de la Patum. Les temperatures voregen els 25 i 30 graus avui a Berga, així que Maces, Guites i Gegants no han estat els únics que han encetat la passada nocturna sabent que havien d'agafar totes les forces possibles per aguantar una llarga i calorosa nit de festa.Un cop iniciada la festa, el recorregut de la passada ha seguit el camí de rigor pel barri vell. Abans, a la plaça, s'han fet dos salts en honor a la casa consistorial i al secretari. És aquesta nit on la pólvora pren el protagonisme i la celebració s'allarga fins molt entrada la matinada. La passada de dimecres consta de 21 salts dedicats a les autoritats i dos tirabols. La Patum és enguany el primer acte oficial dels nous regidors de la corporació constituïda dissabte passat. Dels 17 regidors de l'Ajuntament de Berga, només l'han viscuda ja com a autoritats l'alcaldessa Montse Venturós, Ivan Sànchez i Eloi Escútia (CUP), i Ramon Camps i Dolors Tous (ERC). La resta s'estrenen en aquesta passada. Es tracta de Roser Rifà, Aleix Serra, Roser Valverde, Marià Miró i Isaac Santiago, pel que fa als regidors de govern que presideixen el Corpus. De l'oposició, viuran com a autoritats la seva primera Patum: Jordi Sabata, Marc Marginet, Vicenç Vegas, Ariadna Herrada, Dolors Rial, Ferran Aymerich (Junts per Berga) i Abel García (PSC).Per aquesta passada, cada regidor ha de buscar un local, preferiblement uns baixos, que quedi dins del recorregut habitual de la celebració, per tal d'oferir beguda i menjar, i possibilitar que els patumaires agafin força per continuar la nit. Aquest 2019 és, però, un passacarrers amb protagonisme de més entitats ja que des de l'any 2007 tots els regidors de la CUP fan el gest de cedir el seu salt a col·lectius i entitats socials de la ciutat.Després dels comicis, els regidors cupaires han passat de 6 a 8. De manera que les associacions que tindran un salt dedicat són, aquesta vegada, ANC i Òmnium, Handbol Berga, Castellers de Berga, Grup Horitzó del Berguedà, Associació de Persones Afectades de Càncer Ginkgo, Club Esportiu Berga, Casal Panxo i les entitats teatrals de Berga.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor