Sánchez aboca Iglesias a escollir: o ser al govern amb càrrecs intermedis o quedar-se a l'oposició

La vicepresidenta del govern espanyol en funcions, Carmen Calvo, ha anunciat aquest dimecres que el president de l'executiu en funcions i líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha ofert a Podem que s'integri al govern per ocupar "responsabilitats político-administratives importants", però no carteres ministerials, com reclama la formació de Pablo Iglesias.A la presentació del nou web del Butlletí Oficial de l’Estat, Calvo ha afirmat que encara no hi ha data per a la sessió d'investidura, on els socialistes necessitarien el suport de Podem i de la resta de formacions que ja van donar suport a la investidura de Meritxell Batet com a presidenta del Congrés. El PSOE situa d'aquesta manera l'entrada de possibles membres de Podem a un segon nivell de l'executiu, on segons ha afirmat la vicepresidenta en funcions podran exercir també tasques "de caràcter polític important"."No serien responsabilitats al Consell de Ministres sinó responsabilitats político-administratives importants", ha dit Calvo, que ha estat preguntada sobre l'avenç de les negociacions per a la confirmació del "govern de cooperació" que Sánchez i Iglesias van acordar impulsar en la seva segona reunió a La Moncloa.Segons la número dos del govern espanyol, Sánchez "ha ofert alguns llocs de responsabilitat" a Podem que "per descomptat no són de Consell de Ministres" i ara espera "una resposta" de la formació de Pablo Iglesias. Mentrestant, ha dit, "seguirem fent la feina amb altres formacions" perquè "no hi ha alternativa a un govern socialista". En aquests sentit ha demanat que "tan aviat com sigui possible" totes les formacions assumeixin "les seves responsabilitats" i estiguin "a l'alçada" de l'encàrrec que van fer els ciutadans a les eleccions del 28-A.El secretari d'Acció de Govern de Podem, Pablo Echenique, ha insistit en una entrevista a 'La Sexta' que la posició de Podem és la d'entrar en un govern de coalició amb el PSOE. Després d'escoltar l'oferta de la vicepresidenta en funcions, Echenique ha recordat a Calvo que la negociació tant de les mesures com l'equip de Govern és un pack en què va tot junt , i espera que Pedro Sánchez "no traeixi la il·lusió" de la societat que va triar en les urnes "un govern de progrés". Pablo Iglesias, mentrestant, manté el silenci i la discreció de les negociacions.

