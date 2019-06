El Consell per la República crida a manifestar-se a Estrasburg contra l'exclusió de Puigdemont

El Consell per la República Catalana crida a manifestar-se davant del Parlament Europeu perquè no permeti l'exclusió dels tres eurodiputats catalans Carles Puigdemont, Toni Comín i Oriol Junqueras. La convocatòria és per al dimarts dos de juliol a partir de les nou del matí al pont Josep Bech cantonada amb Rue Lucien Febvre, davant del Parlament Europeu a Estrasburg.Els responsables de la crida anuncien un acte central per a les dotze del migdia. La mobilització també persegueix exigir "que l'Estat espanyol compleixi" la resolució del Grup de Treball de Detencions Arbitràries del Consell de Drets Humans de l'ONU "i alliberi els presos polítics".

