JxCat adverteix Sánchez que sense la llibertat dels presos és «impossible» el diàleg

La portaveu de Junts per Catalunya (JxCat) al Congrés, Laura Borràs, ha exigit al govern espanyol en funcions l'excarceració dels presos polítics independentistes que esperen la sentència del Tribunal Suprem després del judici de l'1-O i s'ha preguntat si hi pot haver diàleg polític mentre continuïn a la presó."Comparteix el govern espanyol que propiciar el manteniment d'una situació de presó provisional, que per a alguns dels presos polítics s'aproxima al màxim de dos anys, impossibilita que hi pugui haver diàleg i respostes al conflicte entre Catalunya i Espanya?", és una de les preguntes que Borràs ha registrat al Congrés.La portaveu de la formació que lidera Carles Puigdemont es fa ressò del recent comunicat d'Amnistia Internacional i de l'informe del Grup de Treball de Detencions Arbitràries de l'ONU que demana l'alliberament immediat dels processats en el judici del Procés. Així, l'exconsellera de Cultura i ara diputada al Congrés demana saber si el govern espanyol en funcions va a traslladar a la Fiscalia i a l'Advocacia de l'Estat una sol·licitud per excarcerar Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, dos dels processats esmentats en el comunicat d'Amnistia Internacional, i si pensa revisar la situació de tots els presos del Procés mentre esperen la sentència.Ja amb caràcter general, Borràs pregunta si l'executiu socialista va adoptar alguna mesura "per impedir que la presó permanent perllongada pugui ser aplicada de manera intrusiva i, especialment, que pugui constituir una 'restricció desproporcionada del dret a la llibertat de reunió pacífica i d'expressió", com sosté el comunicat d'Amnistia.

