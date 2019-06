Melcior Comes guanya el 48è Premi Crexells amb la novel·la «Sobre la terra impura»

L'escriptor Melcior Comes, guanyador dels 48ens Premis Creixell Foto: ACN

Sobre la terra impura (Proa), la setena novel·la de l'escriptor Melcior Comes, ha guanyat el 48è Premi Crexells de l'Ateneu Barcelonès. El jurat format per Ada Castells, David Castillo, Jordi Nopca, Marina Porras i Joan Santanach (i el vicepresident primer de l'Ateneu Barcelonès, Joan Maluquer amb veu però sense vot) ha proclamat aquesta obra com la millor novel·la catalana publicada l'any 2018. Comes ha destacat que és la història d'una família, d'un secret i de la Transició espanyola a través d'uns crims que a ell l'han fascinat i són els mètodes d'extorsió terrorista dels 70. El guanyador ha estat escollit per un jurat després la polèmica de la passada edició que va acabar amb polèmica i la suspensió del guardó.Melcior Comes (Sa Pobla, 1980) s'endinsa en la seva darrera novel·la en una trama psicològica sobre com entenem el món i les sorpreses que deparen els llocs que creiem conèixer. Sobre la terra impura narra la historia d’un periodista cultural mallorquí a Barcelona que ha d'escriure la biografia d’una actriu connectada amb una poderosa família mallorquina, els Ventura, el net dels quals és casualment amic d'infantesa de l'escriptor. El passat fosc d’aquesta nissaga de sabaters mallorquins i el retrobament inesperat entre l'escriptor i el seu amic d'infantesa són el fil argumental del llibre.Comes ha ressaltat que també és una novel·la de "trama" i que ell imaginava que "era excessivament llaminera des del punt de vista d'atreure als lectors amb una intriga. Totes les intrigues al final poden ser una mica banals", ha afegit. Tot i això, ha admès que el culebrot també permet que el llibre funcioni.Comes ha destacat que els llibres han de ser entretinguts i "no han de fotre llaunes a ningú". L'escriptor busca sobre tot que les escenes no avorreixin. "Per mi és interessant no avorrir i donar-li al lector una bona experiència, i pensar que la literatura està per engrescar-nos, per fer-nos sentir, imaginar, riure, enfadar i reflexionar". De fet, ha destacat que el llibre té una lectura aparentment lleugera, però que intenta també tractar temes coses interessants.L'escriptor ha reconegut que no s'esperava guanyar el guardó quan va acabar el llibre i ha assegurat que estar a la llista del Premi Crexells és molt important i ha citat que hi ha autors amb llibres fonamentals com Mercès Rodoreda, Baltasar Porcel i Joan F. Mira.El XLVIII Premi Crexells torna en aquesta edició al format de jurat “clàssic” que va mantenir el guardó fins l'any 2009 i ha renunciat al model participatiu que va acabar amb polèmica i la suspensió del guardó en la ultima edició. Aleshores, els 11 finalistes van retirar les seves novel·les, descontents amb la incorporació d’obres per part d’un jurat d'experts més enllà dels títols escollits per votació popular pels socis de l'Ateneu. El reglament establia que qui tria les obres que es poden endur el premi són els membres de l'Ateneu a través d'una votació, però el Jurat va optar per afegir-ne quatre més després que només un 4% dels associats participessin en l'elecció.En aquesta edició del guardó no s'han pogut presentar obres i per tant no hi ha hagut finalistes. L'obra guanyadora l'ha escollit un jurat format per Ada Castells, David Castillo, Jordi Nopca, Marina Porras i Joan Santanach. El vicepresident primer de l'Ateneu Barcelonès, Joan Maluquer, també ha format part del jurat, però no tenia vot.Jordi Casassas, president de l'Ateneu Barcelonès, ha apostat per reempendre "la normalitat del premi" i el vicepresident primer ha recordat que "tots els processos participatius i experiments que es van fer" s'ha vist "que no funcionaven i que complicaven la cosa". Per això, Maluquer ha dit que es "va decidir crear un jurat típic d'experts com s'ha de fer amb la voluntat que fos un jurat que seguís el dia a dia i l'actualitat de la literatura".El Premi Crexells premia la novel·la més destacable en llengua catalana publicada l'any anterior a la seva concessió. La XLVIII del guardó reconeix enguany el millor títol d'aquest any 2018. Com és habitual, el guanyador s'endurà 6.000 euros i una obra de l'artista Alícia Viñas.

