Detenen un home per ferir-ne greument un altre amb arma blanca quan intentava robar-li el mòbil

Un home ha estat detingut aquest dimecres a la tarda per ferir-ne greument un altre amb arma blanca quan intentava robar-li el telèfon mòbil al carrer Joaquim Costa del barri del Raval de Barcelona, segons ha avançat SER Catalunya i ha confirmat l'ACN de fonts policials. Els Mossos d'Esquadra han explicat que la víctima, un home de 26 anys, ha estat traslladada a l'Hospital Clínic.Els fets han tingut lloc cap a les cinc de la tarda. Segons la policia, el detingut hauria intentat robar el telèfon a la víctima. Aquesta s'ha resistit i ha estat aleshores quan el detingut l'ha agredit, segons la versió policial. Els agents l'han detingut per l'agressió i per la temptativa de robatori.

