La desoladora imatge d'un os polar buscant menjar enmig d'una ciutat de Sibèria

Un efecto más del cambio climático se observó en Norilsk, Siberia. Sus habitantes quedaron sorprendidos al ver merodear un oso polar por el pueblo. Según el medio local ‘Zapolyarnaya Pravda’ el animal viajó unos 500 kilómetros en busca de comida. pic.twitter.com/m80SJZcRHz — TVN (@TVN) 19 de junio de 2019

Un oso polar demacrado fue visto en una ciudad industrial en Siberia, muy al sur de su territorio de caza normal. https://t.co/rZEmhTH1ED — El Financiero (@ElFinanciero_Mx) 19 de junio de 2019

Fa uns dies es feia viral la imatge d'uns gossos, empenyent un trineu sobre neu desfeta a Groenlàndia . Aquella instantània era fruit del canvi climàtic, com també ho és la que ara és protagonista en diversos mitjans d'arreu del món: un os polar, buscant menjar enmig d'una ciutat minera de la Sibèria, a 500 quilòmetres del seu hàbitat natural, a l'Àrtic. Es tracta d'una imatge que feia com a mínim quatre dècades que no es veia.El desgel i el canvi climàtic haurien portar l'animal a caminar tots aquests quilòmetres en la seva recerca de menjar, el que es tradueix en una de les tantes desastroses conseqüències de l'escalfament global.

