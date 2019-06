El CAP del Raval vol posar fi al «dia de la marmota»

La directora del CAP del Raval, Anna Romagosa, té complex de Bill Murray. L'actor encarnava el 1993 el personatge de Phil Connors, un meteoròleg que vivia constantment en el dia de la marmota a la pel·lícula Atrapat en el temps. Romagosa assegura tenir la mateixa sensació amb el conflicte per la ubicació del nou ambulatori. Ella i la Plataforma Raval Nord, integrada per treballadors i veïns, posen deures al govern municipal: fer el possible per ubicar l'ambulatori a la Capella de la Misericòrdia.En l'anterior mandat no se'n van sortir, després que l'executiu d'Ada Colau no aconseguís prou suports, només de la CUP, per consumar el trasllat del CAP a la capella. En el darrer ple executiu del mandat, al maig, Barcelona en Comú va optar per r etirar de l'ordre del dia la votació sobre la revocació de la Misericòrdia al Macba, després que l'oposició deixés clar que no l'aprovaria. Un mes abans el Servei Català de Salut (CatSalut) posava sobre la taula una proposta alternativa, la d'ubicar el CAP a l'anomenat espai del CUB -adjacent al Macba i propietat de la Diputació de Barcelona- i els partits es van comprometre a estudiar-ne la viabilitat.El projecte encara està per definir i implicaria una permutació de terrenys. El CUB passaria a mans de l'Ajuntament i, a canvi, l'ens provincial es quedaria amb l'edifici que actualment acull l'ambulatori. Diputació i Govern van anunciar al març el projecte, però des de llavors les administracions no han presentat novetats ni cap avenç tècnic que garanteixi la viabilitat del projecte. "Tenim la sensació de viure en el dia de la marmota", insisteix Romagosa.La plataforma no dona credibilitat al CUB i un dels seus integrants més actius, Iñaki Garcia, qualifica el projecte d'una "cortina de fum". En aquest sentit, treballadors i veïns mantenen l'exigència de la capella o, si més no, d'alguna altra alternativa que pugui fer realitat el trasllat immediatament.Les sinergies teixides entre treballadors del CAP i veïns en el marc de la plataforma són clau per entendre el rebuig a aixecar el nou ambulatori als terrenys que encara pertanyen a la Diputació. Més enllà que el personal mèdic i administratiu de l'ambulatori considera que el CUB no s'ha detallat prou, denuncien que suposaria una pèrdua important d'espai públic i verd al barri. "Ens preocupa la salut pública dels veïns", argumenta la infermera del CAP i adjunta a la direcció, Núria Villanueva.La Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB) comparteix aquest punt de vista i ja va anunciar que valorarien emprendre accions legals si el CUB tirava endavant, amb l'argument que el nou edifici incompliria el pla de reforma urbanística del Raval.La plataforma tampoc tira la tovallola i, a banda de mantenir l'ocupació de la capella des de fa tres mesos, acció que el Macba va denunciar , no descarten noves vies de reivindicació. Per exemple, repetir la iniciativa ciutadana que ja van portar al ple municipal al febrer o sumar forces amb la resta de centres d'atenció primària de Barcelona. El personal sanitari dels ambulatoris ja s'ha solidaritzat amb el CAP del Raval amb aturades puntuals i fa temps que s'especula amb la possibilitat de convocar una vaga més contundent. Per ara, però, no s'ha avançat en aquesta direcció.Després d'uns mesos de latència coincidint amb el període electoral, la plataforma tornarà a la càrrega al setembre. "No esperarem el desenllaç del projecte del CUB per insistir en la Misericòrdia", afirma la directora del CAP. "Si al setembre encara no s'ha decidit on s'ha d'instal·lar l'ambulatori, ho considerarem una falta de respecte", afegeix.Romagosa i Villanueva reconeixen que no són optimistes, tenint en compte la configuració del ple després de les eleccions. Barcelona en Comú i PSC, que ara formaran govern, van acabar el mandat amb posicions molt allunyades en relació al CAP del Raval. Els comuns defensaven el trasllat a la Misericòrdia i consideraven que el CUB no estava prou definit. Els socialistes, en canvi, veien el projecte com una solució al conflicte després de mesos rebutjant l'emplaçament de la capella.El punt i seguit del conflicte va provocar un sentiment de confiança a la plataforma envers els partits. Veïns i treballadors reclamen que els "interessos" personals no passin per sobre del benestar del barri. En aquest sentit, Romagosa i Villanueva recorden que la presidenta de la Fundació del Macba, Ainhora Grandes, va donar suport a Jaume Collboni a través de la plataforma Compromís per Barcelona. També que el gir d'ERC, que inicialment donava suport a l'opció de la Capella i després se'n va desdir, va produir-se amb l'arribada de la regidora Gemma Sendra, exgerent del museu, al grup municipal.Les crítiques també van adreçades al Govern i la directora del CAP lamenta que la consellera de Salut, Alba Vergés, avalés el projecte del CUB després de defensar la Misericòrdia com el millor emplaçament possible per l'ambulatori. "Ens ha decebut que només hagi pensat en metres quadrats", diu Romagosa.Sigui com sigui, el conflicte amb el Macba està lluny de resoldre's. La plataforma avisa que, encara que es trobés una altra ubicació per al CAP, no abandonaran la reclamació de convertir la capella en un espai per al barri.

