Mas i Puigdemont pacten dotar JxCat d'una estructura «operativa i eficaç»

Carles Puigdemont i Artur Mas s'han reunit quatre hores aquest dijous a Waterloo. Sobre la taula, segons fonts coneixedores de la trobada consultades per, quatre aspectes: la situació del procés sobiranista, el judici al Tribunal Suprem, la configuració del Parlament Europeu i el futur de Junts per Catalunya (JxCat). Pel que fa a aquesta última qüestió, tots dos han coincidit en la "necessitat" que JxCat disposi d'una "estructura operativa i eficaç" amb un "projecte de país clar amb vocació de centralitat i amb una sigla consolidada que reforci i incrementi la confiança rebuda" durant l'últim cicle electoral, que s'ha allargat des del 21-D del 2017 fins a les municipals del 26-M.La voluntat, han insistit els dos expresidents, és la de "reforçar" JxCat com una "realitat política consolidada" amb gairebé 3.000 representants electes a les institucions, ja siguin ajuntaments, el Parlament, el Congrés dels Diputats i l'Eurocambra, on de moment Puigdemont i Toni Comín no tenen lloc arran del veto de l'Estat. La reunió d'aquest dimecres, agendada des de feia setmanes, ha arribat després de la cita que va tenir ahir el líder de JxCat amb dirigents territorials i membres del Govern.Entre ells hi eren Miquel Buch, Damià Calvet i Meritxell Budó, els tres consellers que estan més implicats en la reordenació de JxCat. D'alcaldes destacats hi havia Marc Solsona -Mollerussa-, Marta Madrenas -Girona-, Lluís Guinó -Besalú-, així com també Elsa Artadi, cap de files a l'Ajuntament de Barcelona i exbatlles que han perdut el càrrec degut a pactes d'ERC amb el PSC i la CUP al territori. És el cas de Jordi Masquef -Figueres-, Rosa Maria Perelló -Tàrrega- i Carmela Fortuny -Sant Cugat del Vallès-.sss

