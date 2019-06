Troben un cadàver a casa l'home detingut per la desaparició de la seva dona el 2018 a Terrassa

Els Mossos d'Esquadra han trobat un cadàver al pis del detingut per la desaparició d'una dona a Terrassa l'agost del 2018. Després de ser detingut, l'home ha estat traslladat aquest dimecres al seu domicili, que compartia amb la desapareguda amb la qual mantenia una relació sentimental.S'hi havia de fer una inspecció ocular ordenada pel jutjat d'instrucció número 1 de violència domèstica de Terrassa. Durant aquesta inspecció s'ha trobat el cos. De moment no han transcendit més dades sobre el cadàver, però tot apunta que podria ser el de la desapareguda. Els investigadors veuen en aquest cas un rerefons criminal. La causa està sota secret d'actuacions.Mònica Borràs, de 49 anys, va desaparèixer el 7 d'agost de l'any passat i la mateixa policia catalana va fer circular un missatge a través de Twitter demanant ajuda per trobar-la, com fa habitualment amb els desapareguts.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor