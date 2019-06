On i quan veure l'ou com balla a Barcelona?

L'Ajuntament de Barcelona celebra del 20 al 23 de juny la festa del Corpus, amb les tradicionals representacions de l'ou com balla i la processó festiva. Enguany, a més dels habituals espais engalanats, Barcelona comptarà amb dos noves catifes florals: una a la Parròquia de Sant Ramon de Penyafort i, l'altra, la catifa elaborada pel centre ocupacional del taller de Sant camil al Museu Etnològic i de Cultures del Món.



A més, i coincidint aquest any amb l'arribada de la Flama del Canigó, diumenge, es podrà gaudir d’una catifa que al·ludeix a l'arribada del foc que encén les fogueres de Sant Joan, duta a terme a càrrec de la Comissió de la Flama del Canigó de Barcelona conjuntament amb les Catifaires del Raval. D'altra banda, dijous tindrà lloc la tradicional jornada de portes obertes de la seu de l'Ajuntament de Barcelona de plaça Sant Jaume i altres edificis de la ciutat.

On veure l'ou com balla del 20 al 23 de juny a Barcelona?

1. Claustre Catedral de Barcelona (c/del Bisbe s/n)

2. Jardins Museu Frederic Marès (pl. de Sant Iu, 5)

3. Casa de l'Ardiaca (c/ Santa Llúcia 1)

4. Claustre Església Santa Anna (c/ Santa Anna, 29)

5. Claustre Basílica Puríssima Concepción (c/ Aragó 299)

6. Parroquia Sant Jeroni Montbau (pl. Mossèn Ferran 3)

7. Jardí Ateneu Barcelonès (c/Canuda, 6)

8. Pati del Museu Marítim (av. de les Drassanes s/n)

9. Claustre Monestir Pedralbes (Baixada del Monestir, 9)

10. Taller Escola Sant Camil (c/ Ercilla 57)

Un dels principals actes del programa de Corpus és la processió festiva, que tindrà lloc diumenge 23 de juny a la tarda, una desfilada laica que surt del pati de l'Ajuntament de Barcelona amb tots els elements del seguici popular com, per exemple, els Gegants de la ciutat, els del Pi, els de Santa Maria del Mar, l'Àliga, el Lleó o el Bou, entre d'altres. Aquestes figures són acompanyades de música i balls propis de la cultura popular, a més de trabucaires, la Coronela o els Falcons.Aquesta processó es celebra a Barcelona des del 1320, sent un patrimoni cultural immaterial de la ciutat. Un aparador popular d'elements tradicionals de la imatgeria festiva local com els gegants, els capgrossos, el bestiari o els entremesos.Els brolladors i les fonts d'alguns claustres i patis de la ciutat mostren el joc entre l'aigua i un ou buit embolcallat per flors i cireres. Aquest tradicional ball, que es celebra a Barcelona des del 1637, es podrà gaudir enguany a 17 representacions repartides per tots els districtes.Amb motiu de la festivitat del Corpus, diversos equipaments celebren jornada de portes obertes. Entre ells, la seu principal de l'Ajuntament de Barcelona, a la plaça Sant Jaume. Durant la jornada de dijous es pot visitar el vestíbul, les escales i la galeria Gòtica d'aquest edifici. I, al pati de l'Ajuntament de Barcelona, es pot gaudir de l'exposició del Seguici Popular de la Ciutat, és a dir, dels gegants i del bestiari.Hi ha dos principals significats d'aquesta tradició que s'emmarca en la festa catòlica del Corpus Christi. La més coneguda pels ciutadans és que l'ou representa l'esclat de la fecunditat i és un símbol de la vida que neix amb la primavera.Una altra de les interpretacions és que "l'ou com balla" representa visulament l'eucaristia en el dia del Corpus. "L'ou blanc, com la sagrada forma, s'enlaira sobre les flors del surtidor tal com ho fa el calze adornat de cireres", expliquen els panells informatius del pati interior del Museu Frederic Marès. A Barcelona, el brollador del claustre de la catedral de Barcelona i la Casa de l’Ardiaca són els indrets tradicionals on trobarem l’ou com balla.Corpus és sinònim de Patum a Berga i de l'ou com a balla a Barcelona. En aquest cas el nom fa la cosa: un ou "balla" al ritme d'una font. L'ou es buida i el forat es tapa amb un punt de cera, de manera que giravolti sense caure sobre el raig del brollador. Al centre de Barcelona es pot veure en una quinzena de patis i claustres però també en edificis emblemàtics d'Igualada, Sitges, Reus, Tarragona i Solsona, entre altres. A banda de tradició, també té explicació científica: l' efecte Coandă

