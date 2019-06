El transport públic amplia els seus horaris i reforça línies per la revetlla de Sant Joan

La xarxa de transport públic de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Rodalies-Renfe i Tram ampliaran els seus horaris i reforçaran algunes línies per fer front a l'afluència d'usuaris que es preveu durant la revetlla de Sant Joan.En un comunicat aquest dimecres, l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) ha detallat que els operadors preveuen un reforç de personal en trens i estacions per atendre l'afluència d'usuaris que es desplaçaran en transport públic, especialment a les zones de platja i en el centre de la ciutat, així com la neteja i la seguretat.TMB donarà servei de metro durant tota la nit, i els trens circularan sense interrupció des de les 5 hores del dissabte 22 de juny fins a les 00.00 hores del dilluns 24 de juny -67 hores de funcionament ininterromput-.Els FGC estaran oberts fins a les 2 de la matinada de dilluns, mentre que Rodalies-Renfe ampliarà les seves servei amb més de 10.000 places addicionals donant servei fins a la 1 de la matinada de la nit de la revetlla, mentre que el servei de dilluns 24 s'iniciarà a les 5 del matí.En relació al Tram, les línies de Trambaix i del Trambesòs tindran tramvies circulant des de les 5 del matí del diumenge 23 de juny fins a les 00.00 hores de la nit del dilluns 24, amb 43 hores de funcionament ininterromput i amb una freqüència de pas d'entre 15 i 30 minuts.

