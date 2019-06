Científics apunten que als humans ens estaria sortint un nou os al crani per l'ús del mòbil

Cada cop utilitzem més el mòbil i això estaria començant a afectar, fins i tot, el nostre esquelet. Així es desprèn d' un estudi de la Universitat de Sunshine Coast, a Austràlia . En concert, els científics han detectat el "naixement" d'un nou os just a sobre del coll, a la base inferior del crani. Segons publica la BCC , aquesta espècie de "banya", batejada com protuberància occipital extrema, afecta especialment els joves.En concret, els científics ja han detectat més de 218 casos en persones d'entre 18 i 30 anys. De moment, l'os més gran descobert fins ara fa 3,6 centímetres. El científics apunten la possibilitat que aquesta protuberància sigui conseqüència de passar-nos hores amb el coll inclinat cap endavant per mirar el mòbil o la tauleta."Mantenir aquesta posició pot augmentar la pressió en la conjuntura on els muscles del coll d'adhereixen al crani i és probable que el cos respongui a aquest fet creant nous teixits ossis", explica el doctor David Shahar. Segons el mateix expert, detectar si tenim aquest nou os, és relativament fàcil. L'únic que hem de fer és palpar amb els dits la part posterior del crani, just a sobre del coll, i observar si hi tenim "un bony" o no.

