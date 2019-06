Primera promoció de Mossos d'Esquadra en set anys

Aquest dimecres ha tingut lloc a l' Institut de Seguretat Pública de Catalunya de Mollet del Vallès l'acte de cloenda i lliurament dels alumnes de la nova promoció policial. Enguany s'han graduat 804 agents, 454 nous mossos i 350 policies locals de 84 ajuntaments catalans. També s'incorporen 12 nous agents al cos de mossos que provenen de cossos de policies locals. El curs de la 32a promoció es va iniciar el passat 3 de setembre amb 893 alumnes, 511 dels quals eren aspirants a mossos. Un cop començat el curs, s'hi va afegir un agent més. Del total dels aspirants, 41 han suspès, 15 hi van renunciar durant el curs, 1 ha causat baixa i 1 ha quedat pendent d'avaluar.Els mossos d’esquadra que s’han graduat avui a l’ISPC iniciaran l’any de pràctiques que hauran de superar destinats a comissaries d’arreu del territori català. En conjunt són 466 efectius que d’aquí a uns dies passaran a formar part del reforç d’estiu a les zones costaneres i, posteriorment, s’incorporaran a les seves destinacions definitives. Pel que fa a les policies locals, el període de pràctiques dels agents és de tres mesos.Els efectius que faran les pràctiques al reforç d'estiu fins el dia 1 d'octubre es distribuiran de la següent manera: 100 a la Regió Policial de Girona; 77 a la Regió Policial de Tarragona; 31 a la Regió Policial Terres de l’Ebre; 26 a la Regió Policial Metropolitana Nord, 130 a la Regió Policial Metropolitana Barcelona; 59 a la Regió Policial Metropolitana Sud i 43 a la Comissaria General de Mobilitat.Pel que fa a les policies locals, 382 agents van iniciar el curs i 4 agents més s’hi van incorporar iniciat el curs. Del total d’alumnes, 29 han suspès, 6 van renunciar durant el curs i 1 ha causat baixa. Dels 350 policies locals graduats, 138 pertanyen a la Guàrdia Urbana de Barcelona.Els 454 nous Mossos d'Esquadra tenen una edat mitjana de 27,7 anys i un 17,78% són dones. El nou mosso més jove té 19 anys i el més gran en té 44. Respecte els 350 nous policies locals, l'edat mitjana està situada en els 32,2 anys i el 20,32% són dones. El policia local més jove té 21 anys i el més gran 47.L’Institut de Seguretat Pública de Catalunya va formar 21.000 professionals dels operadors de seguretat el 2018, realitzant més de 64.000 hores de formació. Aquest any 2019 oferirà unes 73.000 hores de formació a 22.000 alumnes, focalitzades en la formació bàsica, contínua, especialitzada i de promoció.La Generalitat de Catalunya va iniciar la formació per a policies el 1983, i durant aquests anys l’Escola de Policia de Catalunya ha format més de 27.400 policies.

