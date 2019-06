Flandes, país convidat de la novena edició del Festival de Música Antiga dels Pirineus

La novena edició del Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP) tornarà a tenir un país convidat, Flandes, després de dos anys. Una tercera part dels 53 concerts programats en l'edició que se celebra del 5 de juliol al 25 d'agost tindran relació amb aquest país, inclòs l'espectacle inaugural, una producció per encàrrec del FeMAP que sota el nom d' Ensemble Flandriae-Pyrenaei unirà músics flamencs i catalans per interpretar compositors barrocs dels dos països. L’ex conseller de Cultura i actual director del programa d'internacionalització del departament, Lluís Puig, ha tingut una ascendència important en la configuració d'aquest, segons ha explicat la consellera Mariàngela Vilallonga. El festival arriba enguany a 36 municipis (s'hi ha sumat Camprodon) de nou comarques pirinenques, i també del Rosselló (1) i Andorra (3)."Això ja no hi ha qui ho pari", ha celebrat el director del FeMAP, Josep Maria Dutrèn, en declaracions a l'ACN. En nou edicions, el festival ha passat de celebrar-se de deu municipis a 36, enguany amb la incorporació de Camprodon. Per Dutrèn l'esperit segueix sent el mateix del primer dia i explica el perquè del seu creixement sostingut. “Fer arribar a municipis petits unes propostes culturals de qualitat més que acceptable en un territori pirinenc mancat de projectes de cohesió” per les evidents dificultats orogràfiques. Avui per avui, el festival és el més extens en el camp de la música antiga a Europa.La triple inauguració del festival tindrà lloc el 5 de juliol a la Seu d'Urgell, l'endemà a Puigcerdà i el 7 de juliol a Pesillà de la Ribera. L'espectacle serà la producció d'encàrrec del FeMAP, que ha reunit l'Ensemble Flandriae-Pyrenaei en col·laboració amb el Centre AMUZ d'Anvers. Després d’estrenar-se al festival, la producció viatjarà a Anvers el mes de novembre i hi ha previsió que pugui fer més actuacions.I és que quasi una vintena d’aquests concerts tenen relació amb Flandes, el país convidat d’aquesta edició. Segons ha informat la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, l’ex conseller de Cultura i actual director del programa d’internacionalització del departament, Lluís Puig, ha tingut un paper determinant en la conformació d’aquest programa en col·laboració amb el govern de Flandes, en bona mesura gràcies al fet que es troba exiliat a Brussel·les.Altres concerts destacats d’aquesta nova edició són el que realitzarà el Cor de Cambra del Palau de la música juntament amb La Caravaggia que actuaran a Tremp, Riner i la Seu d'Urgell, o Ensemble o Vos Omnes, que interpretaran Epistulae ad Sagittarium, que es podrà veure a Berga i a Salàs del Pallars.Aquests són només alguns dels 53 recitals que inclou el festival enguany, i que portaran la música antiga fins a 9 comarques pirinenques de Catalunya, també a Andorra i el departament francès del Rosselló. En total, el festival arriba ja a 36 municipis, sumant enguany Camprodon. Quan va arrencar, el FeMAP se celebrava únicament a deu poblacions dels pirineus.Vilallonga s’ha referit a aquest festival - que té la condició d'estratègic per la Generalitat i al qual aporta un 25% del seu pressupost- com una cita consolidada que voldria es mantingués i creixés més. "És un festival consolidat, que arriba a molt territori i a molta gent, en llocs on si no fos pel FeMAP no s'hi veurien certes actuacions", ha destacat la consellera a banda de referir-se a l'atractiu turístic que els concerts del festival aporten a molts municipis petits i mitjans del Pirineu català.A banda de la programació oficial del festival, durant els dies de certamen se celebra l'anomenat FeMAP social, que fa arribar la música a residències de gent gran, centres de salut mental i altres centres dedicats a col·lectius vulnerables. Enguany, aquest programa arriba a 15 municipis amb 19 concerts que oferirà un quartet de corda format per estudiants del Conservatori de Música dels Pirineus. "És una de les coses que ens fa estar més orgullosos emocionalment", ha confessat Dutrèn.El pressupost d’aquesta edició del FeMAP és de 480.000 euros, dels quals 110.000 els posa la Generalitat. El Govern de Flandes, al seu torn, hi aporta 65.000 euros, i les Diputacions de Barcelona, Girona i Lleida també contribueixen al festival.

