El flanc dret de l'incendi de Móra d'Ebre ja no està actiu. Tot i això, i per evitar que avanci més, #bomberscat continuem treballant amb 4 mitjans aeris i 14 dotacions terrestres, per evitar que el foc pugi a la carena i comenci a baixar, després, pel barranc del darrere pic.twitter.com/Tpg6chDGuc — Bombers (@bomberscat) 19 de junio de 2019

Catorze dotacions terrestres i quatre mitjans aeris dels bombers treballen per sufocar un incendi que s'ha declarat en una zona de vegetació a les afores de Móra d'Ebre. Els serveis d'emergències han rebut l'avís quan passaven set minuts de les tres de la tarda. Segons han informat els bombers, el sinistre es troba ja pràcticament estabilitzat després de cremar una hectàrea.Gràcies al fet que no bufa vent fort, l'operatiu d'extinció ha pogut deixar inactiu el flanc dret de l'incendi, que ha arribat a la carena. Les tasques continuen en aquests moments per evitar que comenci a baixar des d'aquest punt pel barranc del darrere.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor