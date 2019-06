El nou i enigmàtic tuit (amb foto) de Boye

L'advocat de Carles Puigdemont Gonzalo Boye és un habitual de les xarxes socials. Elsi les crispetes estan de moda a Twitter, especialment ara, a l'espera de saber si Carles Puigdemont i Toni Comín podran ser finalment eurodiputats. L'últim (i enigmàtic) missatge que ha deixat l'advocat ha estat aquest:A la piulada apareix el popular Correcaminos amb un llibre verd. La famosa carpeta verda és la que portava Boye dilluns, quan va intentar entrar al Congrés a recollir l'acta d'eurodiputats de Puigdemont i Comín. En aquella carpeta, ha dit l'advocat, hi és tota la informació necessària.Sobre la famosa carpeta, Boye ha enviat avui un missatge a Josep Costa, vicepresident del Parlament i dirigent de JxCat. "No t'ho creuràs però revisant la carpeta verda he trobat més coses". Costa li ha respost: "Ja veuràs la cara de Llarena quan li ho posin sobre la taula". I Boye ha reblat: "Bé, està entregat. La resta ja no és la nostra responsabilitat".Boye i Junts per Catalunya insisteixen que tant Puigdemont com Comín podran ser el dia 2 al Parlament Europeu, a Estrasburg, com a eurodiputats. El mateix dia, a la ciutat francesa, l'independentista ha convocat una gran manifestació per donar suport a l'expresident i l'exconseller a l'exili.

