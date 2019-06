La Intersindical-CSC reclama que el 12 d'octubre i el 6 de desembre siguin laborables voluntaris

La Intersindical-CSC ha reclamat al conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, que els festius del 12 d'octubre i el 6 de desembre siguin laborables voluntaris. És una reivindicació que fa temps que planteja el sindicat independentista i fa mig any Puigneró va assegurar que habilitaria tots els mecanismes possibles perquè els treballadors que així ho decideixin puguin treballar el dia de la Hispanitat i el dia de la Constitució.En un comunicat, la Intersindical-CSC explica que representants de l'organització s'han reunit amb Puigneró aquest dimecres al matí i li han demanat que "executi el compromís" perquè "en tornar de vacances estigui regulat". La Intersindical-CSC ha encarat la reunió amb Puigneró amb l'objectiu "d'avançar en la construcció de la Generalitat de la República". El sindicat va passar de quatre a 35 delegats a les eleccions sindicals de tècnics i administratius de la Generalitat del mes de març.Els delegats del sindicat també han fet arribar al conseller altres reivindicacions com el nomenament d'un director de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC) o que es garanteixin els drets del personal que serà traslladat a les noves oficines de la Zona Franca. "Caldria que entre setembre i octubre es negociïn mesures de permutes, de mobilitat per arribar a l'edifici i mesures de flexibilitat horària", afirmen al mateix comunicat del sindicat.També han reclamat "fermesa en el vot electrònic" i una "solució global sobre processos selectius, especialment per aquells cossos que fa molts anys que no s'han convocat". Puigneró s'ha reunit al llarg de la setmana amb representants de diverses forces sindicals que sí tenen representació a la Mesa General de Negociació de l'Empleat Públic, com CCOO, la UGT o la IAC.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor