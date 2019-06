Carrizosa accepta ser el cap de l'oposició al Parlament i tenir dos assessors

El president de Ciutadans (Cs) al Parlament, Carlos Carrizosa, ha acceptat el seu nomenament com a cap de l'oposició a la cambra catalana però ha renunciat a algunes de les retribucions específiques d'aquest càrrec com el sou extra, tot i que ha acceptat tenir dos assessors, han explicat a 'Europa Press' fonts de Cs.Així, Carrizosa renuncia a rebre el tracte protocol·lari i les retribucions econòmiques extres corresponents al càrrec, però sí que ha acceptat tenir com dos assessors de l'Oficina del Cap de l'Oposició, ha publicat Eldiario.es.Això difereix del que va fer la exlíder de Cs a Catalunya Inés Arrimadas -predecessora de Carrizosa com a cap de l'oposició-, que va renunciar a totes les atribucions corresponents a aquest càrrec, inclosos els dos assessors, ja que va considerar que eren "privilegis". Fonts de Ciutadans han explicat que aquest canvi de criteri correspon a una "qüestió interna del partit".Carrizosa ha acceptat el càrrec en una carta adreçada al president del Parlament, Roger Torrent, a la qual ha tingut accés 'Europa Press'. A la carta, Carrizosa renuncia "a les retribucions que determini el Parlament per aquest concepte, i al tractament i a l'ordenació protocol·lària que li pogués correspondre".La llei de Presidència de la Generalitat i el reglament del Parlament estableixen que al cap de l'oposició li corresponen diverses atribucions: rebre el tracte de 'honorable senyor'; ser ordenat protocol·làriament en el lloc immediatament posterior als expresidents de la Generalitat; un complement salarial, i disposar de mitjans humans i materials per a exercir el seu càrrec.

