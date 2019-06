Luis Enrique deixa la selecció espanyola. Ho fa per motius personals i familiars, malgrat que no ha volgut entrar en més detalls. El substituirà el català Robert Moreno, ajudant del tècnic asturià aquests últims anys. Tot plegat s'ha anunciat en una roda de premsa aquesta tarda, on també hi ha estat present el president de la Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales, i el director esportiu, José Francisco Molina.Rubiales ha volgut agrair la tasca a Luis Enrique, que només ha pogut dirigir el combinat espanyol en set partits (cinc victòries i dos empats). A partir de demà, Robert Moreno i el seu equip tècnic estaran al capdavant de la selecció durant la pròxima temporada i dirigiran l'equip durant l'Eurocopa del 2020. Moreno ha admès que avui és un dia "agredolç" perquè, si bé somiava en ser seleccionador, no esperava fer-ho en aquestes circumstàncies.

