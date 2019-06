El Círculo Ecuestre celebra que Collboni garanteixi la «tranquil·litat» al govern de Barcelona

De defensar Manuel Valls com a alcalde de Barcelona, a avalar l'operació de fer Ada Colau alcaldessa com a mal menor. Aquest és el viratge que han fet entitats empresarials com el Círculo Ecuestre, un dels auditoris que més va aplaudir en el seu dia el ja excandidat de Ciutadans a la capital catalana. Ara, però, es donen per satisfets amb el fet que, malgrat que els comuns segueixin al govern de la ciutat, ho facin de la mà del PSC.Així ho ha expressat el president del Círculo, Alfonso Maristany, just abans de la presentació de la conferència del delegat de l'Estat a la Zona Franca, Pere Navarro. "Tenir-te, Jaume, a l'Ajuntament, amb la teva experiència i ganes de fer feina per Barcelona, dona un gran tranquil·litat a molta gent", ha assegurat.Durant la seva conferència, a la qual hi ha assistit el propi Collboni, el líder del PSC, Miquel Iceta i la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, Navarro ha celebrat que hi hagi un consens polític, econòmic i social de suport al pla de la Zona Franca. Tres dels seus objectius, ha dit, és projectar Barcelona al món, explorar noves formes d'economia com l'anomenada 4.0 -molt centrada en la impressió 3D- i que sigui un lloc de trobada dels diferents agents econòmics, socials i polítics.Navarro ha assenyalat que, precisament la setmana que ve, Barcelona es convertirà en "la capital del comerç i de l'economia mundial" perquè s'hi celebrarà el congrés mundial de les zones franques -n'hi ha 2.500 arreu del món-, la cimera del comerç internacional i el saló de la logística, entre d'altres. Tot plegat, suposa més de 5.000 assistents de 80 països diferents i 419 conferenciants internacionals.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor