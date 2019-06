Pere Navarro torna sense Kawasaki al Círculo Ecuestre

Lluny queda la seva convulsa etapa com a líder del PSC, recordada per la seva defensa del dret a decidir "legal i acordat" o la petició d'abdicació del rei Joan Carles

"La nova Constitució ha de reconèixer que Catalunya és una nació". Pere Navarro pronunciava aquesta frase el 10 de juny del 2014 al Círculo Ecuestre. L'endemà, dimitia com a primer secretari del PSC en un moment en què el partit estava patint una escissió i una pèrdua de musculatura territorial sense precedents. Cinc anys després, s'enfila al mateix faristol de l'entitat en un moment polític molt diferent: els socialistes estan en auge i ell, allunyat dels fogons del partit, és delegat de l'Estat a la Zona Franca."Després d'aquella conferència meva, el partit va caure en les millors mans", ha assegurat Navarro per recordar amb optimisme aquella efemèride. Després de deixar el càrrec, va ser Miquel Iceta qui va prendre les regnes del partit en un moment en què afrontava una operació a cor obert: urgent era estabilitzar-lo i, després, a poder ser, iniciar una remuntada. Missió complerta.El PSOE governa a Espanya, el PSC ha recuperat terreny perdut i governarà de la mà d'Ada Colau a l'Ajuntament de Barcelona i la perspectiva és la de millorar resultats a les pròximes eleccions catalanes. El Círculo Ecuestre es mostra satisfet amb la trajectòria. Fracassat l'intent de Manuel Valls de situar-se a l'alcaldia de la capital catalana -inicialment la gran esperança dels cercles econòmics-, respiren alleugerits sabent que almenys el PSC aportarà "tranquil·litat" governant amb Ada Colau. A Navarro se l'escolten, entre d'altres, el líder del partit a Barcelona, Jaume Collboni, o la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera.Lluny queda la seva convulsa etapa com a líder del PSC, recordada per la seva defensa del dret a decidir "legal i acordat" i el trencament de la disciplina de vot dos cops al Congrés dels Diputats, la petició d'abdicació del rei Joan Carles, la supressió del cupo basc o el degoteig de baixes d'històrics dirigents del sector sobiranista. De fet, en la conferència que va fer al Círculo fa cinc anys, lamentava que els socialistes fossin "castigats a les urnes" mentre guanyaven els "populistes". En aquell moment, irrompia Podem i els comuns es preparaven per l'assalt a Barcelona.Alleugerit ara de les pressions que suposa la confecció de llistes electorals -sempre ho ha detestat pels equilibris interns i personals que suposa- i de les negociacions de pactes als ajuntaments, Pere Navarro es reconeix feliç parlant del futur de la Zona Franca. Ha arribat amb una gran carpeta sota el braç amb els mapes dels polígons i amb una bossa plena d'objectes impresos en 3D: una malla, una fèrula i un cor. "Sí, algun dia la tecnologia podrà fabricar òrgans amb teixits vius", explica producte en mà tot promovent la incubadora d'empreses d'economia 4.0 que aixopluga la Zona Franca.Navarro explica que, la setmana que ve, Barcelona esdevindrà "la capital del comerç i de l'economia mundial". Més de 5.000 assistents de 80 països diferents aterraran a la ciutat per assistir al congrés mundial de les zones franques, la cimera de comerç internacional o el saló internacional de la logística. Tot plegat, mentre els dirigents socialistes que l'escolten, estan immersos en la negociació del cartipàs de Barcelona, el pacte per intentar governar la Diputació de Barcelona i tenen un ull posat en la confecció del govern de Pedro Sánchez. "Està tot al forn", responen sense més quan se'ls pregunta com avança tot.Enrere queda la seva etapa com a alcalde de Terrassa -entre el 2002 i el 2012- i els dos anys i mig al capdavant de les turbulències del PSC. Un Pere Navarro renovat que ja no parla primordialment de la Constitució ni de la "ruptura emocional" entre Catalunya i Espanya que, segons deia fa cinc anys, va provocar la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut, ha tornat al Círculo Ecuestre. Això sí, sense la seva estimada Kawasaki Trail amb la qual, com a conductor prudent, li agradava circular a una velocitat moderada. "Me l'he venut", confessa abans de deixar l'auditori.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor