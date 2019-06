Així serà el nou programa que treballen TV3 i Ustrell per al migdia

TV3 redefinirà la franja dels migdies. Actualment, les dues hores que hi ha entre Els Matins i el TN comarques estan ocupades pel programa 12-14, presentat per Carles Costa, periodista de la casa. En els darrers mesos, però, la televisió pública ha treballat conjuntament amb la productora La Manchester per construir un producte extern al departament d'informatius de la cadena que ocupi aquella franja. L'escollit per encapçalar -i presentar- el nou programa és Ricard Ustrell.Segons han confirmat TV3 i La Manchester , el projecte s'està definint com un programa d'actualitat, que segueixi l'última hora d'un moment del dia en què el més calent és a l'aigüera, però amb elements "particulars" que el diferenciïn d'un producte purament informatiu, com són el de Lídia Heredia o el telenotícies territorial de Núria Solé.De fet, tal com ha pogut saber aquest diari, la idea de disseny de plató és més propi de sitcom, sense la clàssica gran taula al mig presidida pel presentador. Hi haurà públic i molta presència i participació del carrer. "El plató es convertirà en un lloc molt quotidià, l'espectador veurà a través de la pantalla un espai amb molts elements que seran els mateixos que té a casa. Això definirà la forma i el contingut", explica Ustrell.El també director del Quatre Gats dibuixa un programa amb moltes connexions des de diferents punts, ritme alt i àgil, molta cura sonora i sense tertúlia. "No hi haurà la figura del tertulià, però sí espais de conversa", concreta.Les comparacions amb Al Rojo Vivo de La Sexta son -i seran- inevitables, però Ustrell, conscient del "repte arriscat" que suposen els migdies, on és costós fidelitzar l'audiència, té clar que el seu programa i el de Ferreras tindran poc a veure. "Farem periodisme proper i posarem molt més accent en temes socials que, per la darrera intensitat política, hem oblidat", argumenta.A la direcció, estarà acompanyat del periodista Xavi Rossinyol, amb qui va compartir micròfon a La Tribu de Catalunya Ràdio. La resta d'equip, d'una desena de persones, el completaran veus experimentades "amb força trajectòria", de les quals encara no s'han revelat noms, i diverses "cares noves i joves", que estan pendents encara de l'última fase d'un càsting.Ustrell, a preguntes d'aquest diari, defineix el programa amb quatre paraules de les quals pretén fer bandera la propera temporada a TV3: "Honestedat, pluralitat, periodisme... i un somriure".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor