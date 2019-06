Arrimadas, a Valls: «Ningú no ens dona lliçons de defensa de constitucionalisme»

La portaveu de Cs al Congrés, Inés Arrimadas, ha replicat a l'ex primer ministre francès Manuel Valls que no accepten lliçons de defensa de constitucionalisme. "Ens hem partit la cara a Catalunya. Hem patit amenaces de mort i agressions", ha afegit Arrimadas en una atenció als mitjans de comunicació des de Navarra.D'aquesta manera, ha respost a Valls, que ha carregat durament contra Cs després de la seva ruptura a l'Ajuntament de Barcelona. Arrimadas s'ha referit a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, com "una de les persones més sectàries i populistes" d'Espanya i ha defensat que situar Colau com a alcaldessa és "tant mala idea" com posar el regidor d'ERC Ernest Maragall al capdavant del consistori.Arrimadas ha afirmat que Valls ha fet una roda de premsa per criticar "feroçment" Cs i dir que Colau "no és tant dolenta". En aquest context, ha recordat a l'ex primer ministre francès que Cs té un grup municipal de tres regidors, més dels dos amb què s'ha quedat Valls, després que l'exalcalde de l'Hospitalet i exministre, Celestino Corbacho, hagi decidit anar al grup de Cs.Segons Arrimadas, Colau ha donat la raó a Cs en decidir penjat el llaç groc a la façana de l'Ajuntament només 48 hores després de prendre possessió del càrrec.

