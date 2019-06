Els socialistes faciliten la presidència del parlament navarrès a Geroa Bai

El Partit Socialista de Navarra (PSN) i Geroa Bai han investit aquest dimecres el diputat de Geroa Bai Unai Hualde com a president del Parlament de Navarra, un acord que obre la porta a un possible acord perquè Maria Chivite (PSN) esdevingui presidenta del govern foral amb els vots d'aquestes dues formacions i l'abstenció de Bildu, que també entra a la Mesa de la cambra.PSN i Geroa Bai han revifat unes negociacions trencades a pocs minuts de la votació al Parlament i han acabat votant junts per superar Navarra Suma (PP, Cs i UPN), que optava a la presidència de la Mesa i que encara aspira a assumir el govern fruit de l'abstenció del PSN. El PP ja ha acusat els socialistes d'"agenollar-se davant els nacionalistes" i de "regalar el govern de Navarra". "Pedro Sánchez està venent a trossos Espanya per aconseguir els vots que el facin president", assegura la direcció de Pablo Casado.EH Bildu ha entrat a la Mesa del Parlament de Navarra amb una secretaria. La candidatura de la formació abertzale ha rebut el suport de Geroa Bai i Esquerra-Ezkerra. El PSN no li ha donat suport i ha presentat la seva pròpia candidata (Ainhoa ​​Unzu), que no ha sortit investida al rebre només el suport socialista.

