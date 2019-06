Sánchez ofereix a Podem ocupar alts càrrecs al govern però no ministeris

La vicepresidenta del govern espanyol en funcions, Carmen Calvo, ha anunciat aquest dimecres que el president de l'executiu en funcions i líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha ofert a Podem que s'integri al govern per ocupar "responsabilitats político-administratives importants", però no carteres ministerials, com reclama la formació de Pablo Iglesias.A la presentació del nou web del Butlletí Oficial de l’Estat, Calvo ha afirmat que encara no hi ha data per a la sessió d'investidura, on els socialistes necessitarien el suport de Podem i de la resta de formacions que ja van donar suport a la investidura de Meritxell Batet com a presidenta del Congrés. El PSOE situa d'aquesta manera l'entrada de possibles membres de Podem a un segon nivell de l'executiu, on segons ha afirmat la vicepresidenta en funcions podran exercir també tasques "de caràcter polític important".

