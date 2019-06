Felip VI defensa la «neutralitat» de la corona en el cinquè aniversari del seu regnat

🔴📡 #ENVIVO | https://t.co/nDfJKojIQs. los Reyes imponen condecoraciones de la orden del mérito civil https://t.co/A2sWAWRyS9 — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) June 19, 2019

Felip VI ha reivindicat aquest dimecres el que ha definit com la "independència, neutralitat i vocació integradora" de la corona espanyola en l'acte de celebració del cinquè aniversari del seu regnat. El monarca, que ha ofert un discurs després de condecorar amb la medalla del Mèrit Civil 41 ciutadans, ha assegurat que per exercir aquest "servei fonamental a l'Estat i la societat" cal que les seves actuacions estiguin guiades per "l'exemplaritat, la dignitat, la integritat, la capacitat de sacrifici i l'entrega sense reserves a Espanya".Per això ha "refermat" el seu "compromís de servei al conjunt dels espanyols" que, segons ha dit, des del primer moment ha guiat les seves actuacions com a cap d'Estat "des de la confiança plena en el destí col·lectiu en democràcia i llibertat"."Mirem ara el nostre futur amb orgull i determinació" i amb la "confiança que ens dona la voluntat dels ciutadans de viure amb concòrdia i seguir fent passos cap a un futur de benestar i de progrés", ha dit Felip VI en un discurs on no ha fet cap referència explícita a la qüestió catalana ni al seu discurs del 3 d'octubre del 2017.

