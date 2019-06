RestCat, el congrés de la DO Catalunya per «maridar» vi i restauració

Per a qui?: restauradors/es, sommeliers, cambrers/es, cuiners/es, botigues, etc.

Quan? dilluns, 1 de juliol

On? Hotel W Barcelona

Més informació i inscripcions aquí





El congrés, coordinat pel sommelier de Can Jubany (1* Michelin), Xavi Ayala, comptarà amb la participació de Bernat Vilarrubla, sommelier del Restaurant Azurmendi (3* Michelin); Quim Casellas, xef de l’Hotel Restaurant Casamar (1* Michelin); Álex Peiró, sommelier de l’Hotel Restaurant Casamar; i Pere Monje, director del Restaurant Via Veneto (1* Michelin).







Durant el dinar a la vora del mar, els cellers de la DO Catalunya presentaran les seves referències: noves anyades i nous productes. Els organitzadors del congrés consideren que l’any que el vi català presenta les millors dades de consum a casa nostra, val la pena comprovar com els cellers eleven any rere any la qualitat dels seus vins.

La restauració i el món del vi sens dubte van lligats: l’oferta gastronòmica pot arribar a la seva màxima expressió ben “casada” amb el vi que l’hi escau i molts vins necessiten d’un plat per a enamorar-nos en boca, nas i cor.És per això que la Denominació d’Origen (DO) Catalunya , fidel als principis d’innovació i millora constant des de la seva fundació, ha organitzat el RestCat , el congrés on es “maridaran” els sectors de la restauració i del vi. Se celebrarà el proper dilluns 1 de juliol a l'Hotel W de Barcelona i inclou un programa amb ponents de luxe . Al cap i a la fi, la restauració i el sector del vi han anat i aniran de la mà i tenen per endavant molts reptes comuns.Hi ha moltes preguntes que la DO Catalunya ha recollit entre restaurants de tota Catalunya. Són els maridatges una fórmula exclusiva per als restaurants més sofisticats? Tripadvisor és l’enemic a evitar o una oportunitat de promoció que hem d’aprendre a aprofitar? Un restaurant ha de tenir xarxes socials? Com pot un restaurant de menú o de menú moderat tenir una carta de vins que l’ajudin a millorar l’experiència dels seus clients? Hem d’apostar per un servei de sala modern o és el servei clàssic la millor opció?Totes aquestes qüestions i moltes altres seran abordades per alguns dels experts i figures més destacades de la cuina, de la sala, de la sumilleria i del repte digital en el canal Horeca en un congrés, coordinat Xavi Ayala. sommelier de Can Jubany i expresident de l’Associació Catalana de Sommeliers.A més, s’afegiran dos ingredients: un marc incomparable com és l’Hotel W Barcelona i una proposta interactiva de jornada: els assistents podran participar dels maridatges i dels tastos de vins.