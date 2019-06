Bad Bunny, Bad Gyal i Disclosure: tot el que has de saber del Sónar 2019

Barcelona escalfa motors per acollir, per 26a vegada, la gran celebració de la música del futur: el Sónar . Excepcionalment, aquest 2019 el festival tindrà lloc entre el 18 i el 20 de juliol (en comptes d’entre el 18 i 20 de juny). Estrelles mundials de l'electrònica i dels ritmes urbans actuaran dalt de deu escenaris repartits entre el Sónar de Dia (Fira Montjuïc de Barcelona) i el Sónar de Nit (Fira Gran Via de l'Hospitalet): des de Bad Bunny a Bad Gyal, passant per Disclosure, Paul Kalkbrenner, Kaytranada, Four Tet, Vince Stapies, A$AP Rocky i Underworld.Aquesta edició posa l'accent sobre les estrenes mundials del moment: de les 140 actuacions, 80 seran estrenes absolutes, i algunes d’elles seran úniques a Espanya i Europa. "Es tracta d’una edició marcada per la diversitat de discursos, missatges i estètiques", assenyala el cofundador i codirector del Sónar, Ricard Robles. Desfilaran pels escenaris artistes dels cinc continents i de 36 països diferents, en major proporció els africans i llatinoamericans. Dels 140, 22 seran artistes catalans.El comissionat de Promoció Econòmica, empreses i Innovació, Lluís Gómez, ha reivindicat el Sónar com un dels atractius més destacats de la ciutat, "una de les activitats que hem de reivindicar els barcelonins i de la qual ens n'hem de sentir orgullosos, per ser una projecció al món molt important". "Barcelona és una ciutat diversa, que atrau creatius, és innovació... som un hub d'atracció del talent”, ha dit.El festival presentarà 89 concerts i 51 sessions de DJ d'artistes globals i altres emergents. Molts d'ells seran shows exclusius: 12 faran servir les últimes innovacions tecnològiques, com la Intel·ligència artificial (protagonista al Sónar+D, igual que la formació), la visualització de dades i l'experimentació científica en directe. A$AP Roxky, la primera estrella del hip-hop del moment; el rei del grime britànic Skepta; el portoriqueny que trenca els motlles del hip-hop i la música llatina, Bad Bunny; i els destacats noms de la música negra que acosten l'electrònica al hip-hop, Kaytranada i Vince Staples.Al SonarCar, l'escenari circular del Sónar de Nit que millor representa l'aportació del clubbing dins la història de l'electrònica, els assistents podran gaudir de les sessions de DJ exclusius com Floating Points, Body & Soul, François Kevorkian, Danny Krivit i Joe Claussell. Al Sónar de Dia destaquen artistes de la talla de Red Axes, Ross From Friends, Leon Vynehall, Erol Alkan i Theo Parrish.La diversitat i maduresa del present i futur dels artistes catalans i espanyols també serà present al Sónar 2019. Artistes com Bad Gyal, referents del trap i la música urbana com Dellafuente, i rapers referents com Cecilio G i Lil Moss desfilaran pels escenaris del festival. Altres actuacions destacades són les de Desert, Desilence, Territorire, Los Voluble i Mans O.També sorprendrà la immersió en els videojocs del quartet barceloní Berlinist, l'espectacle multidisciplinari digital "Membrane" de Push 1 Stop & Wiklow, i l'original show lumínic, sorollós i teatral dels italians Quiet Ensemble. Les sonoritats africades seran a càrrec dels sud-africans Petite Noir, Sho Madjozi, DJ Lag, el duet queer Faka, Obongjayar, l'emergent Silkback i la DJ Hibotep.Així doncs, es tracta de propostes que posen l'èmfasi en l'experimentació amb noves tecnologies i que conviuran amb artistes de reggaeton i espectacles amb missatge polític, en un festival que comptarà amb un pressupost de 9,35 milions d'euros -un 3% més que l'any anterior-, entre el que hi ha un 7% de pressupost procedent d'ajudes públiques.El 55,4% de les entrades fins a data d'avui han estat venudes a Espanya, i el 44,6% a la resta del món, amb especial presència de països com el Regne Unit, França, Itàlia, Alemanya, Suïssa i els Estats Units. La proporció es manté en les acreditacions professionals, i els responsables han indicat que l'any que preveuen tornar a les dates habituals al juny.El Sónar+D , que comença el 17 de juliol i acaba el 20, és el congrés internacional de tecnologies creatives de Sónar que explora la creativitat i la seva incidència tant en el present com en el futur , en col·laboració amb investigadors, artistes i líders del món empresarial. Des del 2013, aquesta setena edició reunirà a Barcelona a artistes de reconeixement internacional, creatius, tecnòlegs, músics, cineastes, dissenyadors, científics i hackers per participar en una edició dedicada a la creació d'experiències immersives i Intel·ligència Artificial combinada amb l'art.L'edició d'enguany començarà dimecres 17 de juliol amb Robert del Naja, el rostre visible i l'ideòleg del grup Massive Attack . La gran novetat i l'eix principal del congrés però, serà la formació. Enguany el Sónar+D planteja nous formats i reorganitza el seu espai. El codirector de l'esdeveniment, Ricard Robles, ha fet pública una de les innovacions: un nou espai, l'Auditori Sónar+D by SEAT, que tindrà forma d'àgora i on s'hi faran masterclasses.El congrés s'expandeix per la programació musical del Sónar amb deu espectacles que tenen la tecnologia com a eixos principals. Artistes de la talla de Daito Manabe o Holly Hendon, però també el Sónar360º de Mediapro, o les instal·lacions de SonarSpoiler (Absolut) i la d'OnionLab de Desigual també seran presents al Sónar+D.Hi haurà la SonarMies, la intervenció sonora anual d'aquest any que se celebrarà al Pavelló Mies van der Rohe i que té com a artista protagonista Lucrecia Dalt . També actuaran Christian Marclay a la Capella del Macba i la sisena edició del Maker Faire Barcelona, l'esdeveniment més important de la cultura maker, que tindrà lloc el 5 i 6 d'octubre.Per segon any consecutiu, el Sónar es mostra compromès amb el medi ambient i la convivència, per aquest motiu se suma al protocol d'actuació contra les agressions sexuals "No Callem" , de l'Ajuntament de Barcelona. L'any passat no es va detectar cap incidència greu, ha informat Robles, que confia que enguany es reprodueixi el mateix. "L'important és tenir un punt de referència en cas que es doni una agressió, i que el personal estigui format per saber com ha de reaccionar", ha dit. El festival instal·larà dos estands informatius, un al Sónar de Dia i un al de Nit.Com a mostra de compromís amb la sostenibilitat, en aquesta edició no hi haurà plàstic al festival, sinó gots reutilitzables i renovables de 50cl. Amb la primera consumició els usuaris hauran de pagar un dipòsit de 2 euros que podran recuperar tornant el got a un dels punts de devolució situats als mostradors de SonarCashless.

