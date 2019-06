La justícia francesa deixa en llibertat Josu Ternera sota control judicial

El dirigent històric d'ETA José Antonio Urruticoetxea, més conegut com a "Josu Ternera", ha estat deixat en llibertat sota control judicial per decisió d'un tribunal de París. Els seus advocats han al·legat que el seu estat de salut és incompatible amb un ingrés a la presó, perquè està pendent d'una operació de la pròstata. Ara, Ternera no podrà sortir de territori francès i s'haurà de presentar un cop per setmana la a comissaria.Ternera va ser detingut el 16 de maig a la localitat de Salenches, als Alps francesos, en una operació policial coordinada entre la Direcció General de Seguretat Interior francesa i la Guàrdia Civil. Urruticoetxea va ser el cap polític de l'organització armada i feia 17 anys que estava en cerca i captura.Considerat el número u d'ETA, se l'acusa, entre d'altres, de l'atemptat a la caserna de la Guàrdia Civil de Saragossa en què van morir onze persones l'any 1987. L'Audiència Nacional proposa jutjar els històrics dirigents d'ETA per crims de lesa humanitat i, de fet, "Ternera" està processat per aquest crim malgrat que fins ara estava considerat fugat de la justícia.Urruticoetxea va tenir un paper destacat en les negociacions de pau durant l'etapa de José Luís Rodríguez Zapatero i va mantenir diverses converses amb el dirigent del PSE-EE Jesús Eriguren. Aquelles converses van fracassar. Anys més tard, "Ternera" va ser l'encarregat de posar veu a la declaració que anunciava la dissolució i desmantellament d'ETA el maig del 2018. En aquell moment, el cap polític de l'organització va assegurar que es prenia la decisió de dissoldre l'organització per tal que "el procés de la llibertat i la pau" avancés per un altre camí."Josu Ternera", nascut el 1950, es va afiliar als 17 anys a l'organització independentista basca i l'any 1971 ja va incorporar-se al front militar i va passar a la clandestinitat. L'any 1990 va ser detingut a Baiona i empresonat, i sis anys més tard va ser extradit a Espanya. Urruticoetxea va ser diputat al Parlament Basc i se'l buscava des de l'any 2002.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor