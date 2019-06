Torra recorda als Mossos que les llibertats civils estan «per sobre de tot»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha demanat aquest dimecres als nous agents de Mossos d'Esquadra i policies locals que en el seu treball recordin que "per sobre de tot hi ha sempre les llibertats civils i democràtiques", valors dels quals hauran de ser garants, segons ha afirmat.Ho ha dit en el lliurament de diplomes als 804 agents que s'han graduat a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) -454 nous mossos i 350 policies locals-, un acte que ha presidit al costat del conseller d'Interior, Miquel Buch i el comissari en cap de Mossos, Eduard Sallent, i on també hi han participat la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, i comandaments de Policia Nacional, Guàrdia Civil i policies locals.Torra també ha indicat en el seu discurs que un pilar important és "fer prevaler la justícia per sobre de la venjança i la força" i ha assegurat que el seu model de país és amb una policia formada i justa.

