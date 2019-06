Detenen una persona per la desaparició d'una dona a Terrassa l'agost del 2018

Els Mossos d'Esquadra han detingut una persona per la desaparició d'una dona a Terrassa a l'agost del 2018. La Mònica Borràs, de 49 anys, va desaparèixer el 7 d'agost i la pròpia policia catalana va fer circular un missatge a través de Twitter demanant ajuda per trobar-la, com fan habitualment amb els desapareguts.Els investigadors hi veuen en aquest cas un rerefons criminal. La causa està sota secret d'actuacions.

