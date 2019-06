ERC proposa exigir al govern espanyol que compleixi l'informe de l'ONU sobre el presos

ERC ha registrat una moció al Parlament que insta el Govern a fer les "gestions necessàries" per exigir al govern espanyol que compleixi el dictamen del Grup de Treball sobre Detencions Arbitràries de l'ONU que demana la llibertat del líder d'ERC, Oriol Junqueras, el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, i el diputat de JxCat, Jordi Sànchez.La iniciativa, recollida per 'Europa Press', es votarà en el ple de la setmana que ve i defensa que l'executiu espanyol ha de complir el dictamen "d'acord amb els tractats internacionals en matèria de Drets Humans que l'estat espanyol ha signat i ratificat". També reclama que la Generalitat difongui el dictamen i faci les gestions necessàries perquè el govern de Pedro Sánchez ho divulgui per "tots els mitjans disponibles i de la forma més àmplia possible".Amb aquesta moció, ERC vol que el Parlament constati que el govern espanyol "ha de complir les seves obligacions internacionals en matèria de Drets Humans en lloc de posar en dubte el contingut del dictamen i l'honorabilitat dels integrants del grup de treball".Així mateix, proposa que la cambra catalana "denunciï la vulneració dels drets polítics" de Junqueras i els seus votants per part del Tribunal Suprem en haver impedit que el líder d'ERC completi els tràmits per a ser eurodiputat. En aquest sentit, considera que aquesta decisió del Suprem no té "base legal en el marc d'una presó provisional considerada arbitrària pel dictamen del grup de treball de les Nacions Unides".ERC argumenta que el dictamen demana l'alliberament de Junqueras, Sànchez i Cuixart perquè el grup de l'ONU diu que no van fer cap acció violenta i que la seva presó preventiva és "contrària al Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics". Els republicans també apunten que l'informe proposa que siguin posats en llibertat de manera immediata i concedir-los una indeminzació, i retreuen que la reacció del govern de Sánchez hagi estat "intentar desprestigiar aquest mecanisme de Drets Humans de les Nacions Unides".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor