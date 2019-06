Conflicte obert pels impagaments a treballadors de serveis socials del Baix Llobregat

Un centenar de treballadors de serveis socials públics gestionats per l'empresa Fenso al Baix Llobregat encara esperen cobrar la nòmina de maig. L'impagament se suma a altres irregularitats denunciades prèviament pels treballadors, que no estan organitzats sindicalment però han forçat una negociació amb l'administració. El sindicat CCOO ha convocat assemblees obertes per oferir assessorament.Fenso és adjudicatària de nombrosos serveis socials a la comarca, com l'Atenció Domiciliària (SAD), casals d'estiu, escoles bressol o serveis de menjador. Un dels contractes de més volum és el del SAD, que en el cas dels municipis de menys de 20.000 habitants és adjudicat pel Consell Comarcal. Altres municipis de la comarca també tenen adjudicats serveis a Fenso, després que l'empresa guanyés el concurs públic corresponent.L'ens comarcal s'encarrega de l'atenció a persones grans a Abrera, Begues, Castellví de Rosanes, Cervelló Collbató, Corbera, Pallejà, La Palma de Cervelló, el Papiol, Sant Climent, Sant Esteve Sesrovires, Sant Just Desvern, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles i Vallirana. En total hi ha 45 persones contractades per Fenso, la majoria dones, que denuncien que l'empresa els va justificar l'impagament per un embargament de comptes. Des de llavors, asseguren, només hi ha hagut silenci.L'objectiu de les treballadores és que l'ens comarcal trenqui el contracte amb l'adjudicatari i busqui una nova empresa que es faci càrrec del servei, subrogant el personal contractat fins ara.Els treballadors del SAD que depenen del Consell Comarcal no són els únics afectats. Fenso també ha deixat de pagar treballadors de les escoles bressol Simphonie de la Zona Franca i Mercabarna i de centres Baix Llobregat. Les primeres conseqüències ja han arribat i a Sant Andreu de la Barca l'Ajuntament ha anunciat que rescindirà els contractes que té amb Senfo.En aquest cas es tracta de dues escoles bressol municipal i el SAD. La cronologia és la mateixa. Després de mesos amb irregularitats, encara estan esperant cobrar el sou corresponent al mes de maig. El consistori s'ha compromès a fer-se càrrec del deute amb els treballadors i a garantir la prestació del servei.El conflicte laboral no només es viu als serveis prestats per Senfo sinó també en l'estructura de l'empresa. Els seus empleats també han denunciat que fa un mes que no cobren, igual que els de la Fundació Futur, una societat amb qui Senfo manté un acord de col·laboració.Fonts de la fundació, però, asseguren que l'entitat està en un procés de desvinculació amb Senfo i separen la situació de l'empresa de la seva. Les fonts consultades perasseguren que la Fundació Futur té problemes de tresoreria que confien resoldre en les pròximes setmanes.Les mateixes fonts argumenten que la situació actual és conseqüència d'una "mala gestió" de l'anterior direcció de l'entitat. Recentment el director general, Roger Casas ha enviat un correu electrònic als treballadors en què expressa la voluntat de "reconduir la viabilitat del projecte". "Amb la informació que tenim avui tot apunta a que el 30 de juny i el 31 de juliol d’enguany podrem complir amb les obligacions que tenim amb els nostres col·laboradors, en un 50% cada final de mes", assenyala. Casas justifica la situació actual per l'impagament d'alguns clients per beques menjadors, menjars d’alumnes no becats o subvencions de programes socials pendents de rebre’s des del 2015.

