Buch, davant dels Mossos: «El Govern treballa per normalitzar la situació al cos»

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha destacat aquest dimecres que el Govern ha intentat normalitzar la situació als Mossos d'Esquadra en el seu primer any de Govern després de l'aplicació del 155, i ha assenyalat: "No l'hem acabat de normalitzar, però hi estem treballant, i estic convençut que tan aviat com puguem la normalitzarem al 100%".Ho ha dit en el lliurament de diplomes als 804 agents que s'han graduat a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) -454 nous Mossos d'Esquadra i 350 policies locals-, en un acte que ha encapçalat el president de la Generalitat, Quim Torra.Aquesta és la primera promoció de Mossos en set anys. Buch ha recordat que el procés per convocar-la ja va començar amb l'exconseller Jordi Jané i la va seguir l'exconseller Quim Forn, que ha assegurat que és qui hauria d'haver estat a l'acte.

