La primera onada de calor, després de Sant Joan

Onada de calor a partir de Sant Joan Foto: SMC

La revetlla de Sant Joan donarà pas a les altes temperatures. Una massa d'aire africana entrarà i ens acompanyarà fins al 27 com a mínim, segons apunten els mapes. Això vol dir que tindrem molta calor en pràcticament tot el país. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ja ha emès un preavís per calor extrema a partir del dimarts 25, amb valors superiors als 30 graus arreu de Catalunya i en alguns punts se superaran fins i tot els 35 i es podria arribar als 40.Abans, però, l'atenció se centra en la revetlla. Quin temps farà? Els models indiquen que la nit de Sant Joan serà de clima totalment estiuenc amb nits pràcticament tropicals a la costa. La temperatura difícilment caurà per sota dels 20 graus i serà especialment alta a partir del dia 24, amb màximes que poden arribar als 30 graus al prelitoral i als 28 a Barcelona el dia de Sant Joan.A curt termini, tal com informa el Meteocat, els temperatures cauran lleugerament i no són descartables xàfecs la tarda abans del cap de setmana. Després d'un inici de setmana de molta calor, la temperatura es moderarà dijous i les pluges es podrien deixar veure al nord del país. Divendres, els ruixats poden ser generalitzats i afectar comarques de l'interior i el prelitoral, però difícilment es deixaran veure a la costa.

