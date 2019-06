Corbacho tindrà llibertat de vot a l'Ajuntament i serà membre de la Diputació de Barcelona per Cs

L'exministre Celestino Corbacho ha explicat aquest dimarts que tindrà llibertat de vot a l'Ajuntament de Barcelona en el marc del grup municipal de Ciutadans, tot i que ha dit que espera no haver de votar diferent que els seus companys. "Ser independent en un grup vol dir això", ha apuntat en declaracions a TV3, on també ha confirmat que també ha acordat amb Cs que serà membre de la Diputació de Barcelona, perquè és una institució que coneix molt.De fet, ja ho havien pactat abans del trencament amb Manuel Valls, però ho van refermar en la trobada de dimarts amb Carlos Carrizosa. Corbacho també ha descartat ser el candidat de Cs al Parlament i ha assegurat que ara només vol dedicar-se a la vida municipal.Corbacho ha explicat que ha triat el grup de Cs per una qüestió "pràctica", tot i que ha tingut molt bona relació amb les dues parts. "Al final m'he trobat al mig i he hagut de prendre una decisió", ha resumit.L'exministre ha argumentat que és millor desenvolupar la tasca de regidor "de la mà" d'una organització implantada territorialment. No ha volgut posicionar-se sobre una possible presidència de la Diputació per part de Núria Marín, alcaldessa de l'Hospitalet, i s'ha limitat a dir que Cs haurà de decidir primer si dona suport al PSC.

