La Fundació Irla reconeix Marta Casals, The All Party Parliamentary Group on Catalonia, Ole Thorson i SOS Costa Brava

La Fundació Irla , vinculada a ERC, reconeix Marta Casals, The All Party Parliamentary Group on Catalonia, Ole Thorson i SOS Costa Brava amb els guardons dels memorials Francesc Macià i Lluís Companys.El Memorial Francesc Macià, que distingeix persones i entitats que hagin destacat per la seva acció en favor de la llengua, la cultura o la nació catalanes, premia enguany a Marta Casals, en la modalitat individual, per la seva tasca d'ambaixadora cultural i al capdavant d'institucions musicals, així com pel manteniment i promoció del llegat del violoncel·lista Pau Casals; i a The All Party Parliamentary Group on Catalonia, del parlament de Westminster, per la defensa del dret a l'autodeterminació de Catalunya, la promoció del diàleg democràtic i la solidaritat amb els presos polítics i exiliats.El Memorial Lluís Companys, que enguany vol reconèixer la tasca de persones i entitats que treballen per fer front als reptes ambientals del planeta i la humanitat, s’atorga a Ole Thorson pel seu activisme per la mobilitat sostenible i segura, el dret dels vianants i la promoció dels transport públic; i a SOS Costa Brava per la seva tasca en la defensa dels paratges naturals de la Costa Brava amenaçats per la pressió urbanística.El lliurament dels guardons tindrà lloc durant la Nit Irla 2019 , aquest dijous 20 de juny a les 19 hores, a l’auditori del CCCB (carrer Montalegre 5, Barcelona). La cloenda de l’acte anirà a càrrec de Roger Torrent, president del Parlament de Catalunya.

