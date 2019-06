Cs insta el Govern a renunciar a fer efectiva la DUI i les lleis de desconnexió

El Parlament de Catalunya debatrà en el proper ple una moció que insta al Govern a "renunciar a implementar" la declaració unilateral d'independència (DUI) i les anomenades lleis de desconnexió. El grup parlamentari de Ciutadans ha presentat una iniciativa parlamentaria que vol que el Govern es comprometi a "complir" i "fer complir" la Constitució i l'Estatut i que respecti que la "sobirania espanyola recau sobre el conjunt del poble espanyol i no en una fracció d'aquest".En un altre punt, la moció recorda a l'executiu català que les institucions han de "respectar les lleis i les resolucions judicials" i renunciar a incomplir-les. Reclama que es "rectifiqui" la política "d'exclusió" caps els ciutadans que no comparteixen la ideologia del Govern així com la "discriminació sistemàtica" cap a la llengua castellana.D'altra banda, la mateixa moció aposta per condemnar els "intolerables" i "injustificables actes de violència i odi contra ciutadans, càrrecs electes i autoritats" que grups "extremistes" van protagonitzar durant la jornada de constitució dels ajuntaments el passat 15 de juny.La formació liberal reclama que l'administració catalana assumeixi que els espais i edificis públics han de respectar la més "estricta neutralitat política" i que la conselleria de Justícia cessi l'aplicació injustificada de "tractes de favor" a interns de centres penitenciaris. També deixar d'utilitzar els termes exiliats i presos polítics.

