El Parlament celebrarà l'1 de juliol un «ple» de dones per avançar en polítiques d'igualtat

Avançar en polítiques d'igualtat i analitzar els reptes pendents. Aquests són els principals objectius de l''anomenat "Parlament de les Dones", una iniciativa impulsada per la institució que presideix Roger Torrent de la mà del Consell Nacional de les Dones de Catalunya (CNDC) que se celebrarà l'1 de juliol. Aquell dia, els 135 escons de l'hemicicle del Parlament estaran ocupats per dones, ja siguin diputades, tècniques de grup o representants de la societat catalana.L'objectiu de la sessió, que coincidirà amb el 25è aniversari de la IV Conferència Mundial sobre les Dones de Beijing és l'aprovació d'una declaració de caràcter transversal i fruit del consens forjat en els treballs previs de diversos grups de treball. La metodologia ha pivotat en sis eixos del pla d'acció que correspon als fixats a Beijing: drets humans de les dones, dret a l'educació a la cultura, drets laborals i econòmics, dret a la participació social i política, salut i drets sexuals i reproductius i dret de les dones i les nenes a viure lliures de violències masclistes.El ple que se celebrarà, i que estarà presidit per la membre de la mesa del Parlament Adriana Delgado, és de caràcter no formal i, per tant, la declaració que previsiblement s'aprovarà per consens de les components de tots els grups no serà de caràcter vinculant. Amb tot, la intenció de la presidència del Parlament és que es vehiculi a través de la celebració d'un ple monogràfic. En tot cas, tots els grups s'han compromès a donar suport a la declaració que s'aprovi l'1 de juliol. A més, el CNDC, amb presència de les entitats, té veu en organismes internacionals, amb la qual cosa s'espera que l'acció del Parlament pugui ser explicada a cimeres internacionals. De fet, la iniciativa s'inspira en experiències similars de parlaments com el de Portugal als anys 90, el de Sud-àfrica o Montenegro, on ja s'han fet nou edicions.El Parlament ha detectat que, en el cas de la institució, a banda de la presència de més dones en els àmbits de decisió cal la inclusió de la perspectiva de gènere en la presa de decisions i la producció legislativa, un horitzó que es persegueix amb el pla d'igualtat que està impulsant Torrent. La voluntat de la institució és que el "Parlament de les Dones" no sigui només una iniciativa d'un dia sinó que s'ha plantejat que pugui tenir continuïtat en el temps en els formats en què es consideri oportú per part dels implicats.

