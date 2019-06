Identifiquen el policia que va disparar i ferir Roger Español l'1-O

UC563. Aquest és el número identificatiu de l'agent escopeter de la policia espanyola que va ferir Roger Español, el votant de l'1-O que es va quedar sense la vista d'un ull a causa de l'impacte d'una pilota de goma a l'escola Ramon Llull de Barcelona. Després de mesos d'investigació, l'organització pels drets humans Irídia ha pogut desgranar, per primera vegada a l'estat espanyol, qui és l'agent autor del dispar de la pilota de goma.Per això, Irídia ja ha presentat un informe pericial al jutjat d'instrucció 7 de Barcelona, que investiga les càrregues policials del referèndum, perquè s'imputi també el superior jeràrquic de l'agent que va disparar, ja que aquest no només va ordenar no auxiliar els ferits, sinó que va instar a continuar disparant moment després que Español hagués caigut a terra."És un abans i un després en el procediment judicial", ha considerat l'advocada d'Irídia Anaïs Franquesa. De fet, ha dit, aquest agent -ara identificat- és un dels més de 40 que estan investigats per les càrregues policials. En la seva declaració davant del jutge, aquest policia va afirmar que no havia vist ferits i, malgrat que va assumir haver disparat bales de goma, va negar haver-ho fet contra Español.Més informació en els propers minuts

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor