Estefania Rufach i Joan Talarn guanyen punts per assumir la presidència de la Diputació de Lleida

L'alcalde de Bellvís, Joan Talarn, i l'alcaldessa d'Os de Balaguer, Estefania Rufach, són els dos principals aspirants a governar la Diputació de Lleida.Segons fonts d'ERC consultades, l'opció de Talarn fa temps que es contempla, com ja va avançar aquest diari , mentre que la via Rufach ha anat guanyant pes en les darreres setmanes després que hagin anat baixant les possibilitats de l'alcaldessa de Camarasa, Elisabeth Lizaso, que, segons ha informat el partit, manté un problema burocràtic intern que no li permet accedir a un càrrec com el de la presidència provincial.El nom de Rufach és una aposta directa del president d'ERC a la demarcació, Carles Comes, que planteja que la nova presidència recaigui sobre una dona. En aquest plantejament també es contempla l'opció de Pilar Cases, nova alcaldessa de Tremp, però la seva "candidatura" no tindria la força suficient atès que, històricament, la presidència provincial ha estat per algú de les comarques de Ponent.Segons ha pogut saber aquest diari, des del partit es veu la figura de Talarn com la d'algú amb més capacitat per gestionar la presidència de l'organisme provincial que no pas Rufach, novella en el coneixement d'una institució on ERC haurà de governar en coalició i que té una plantilla que no és de la "corda" republicana. Talarn ja ha estat diputat en aquesta legislatura i s'ha convertit en el segon d'abord del grup provincial dels republicans rere Jaume Gilabert, que ja ha anunciat que no seguirà a la Diputació.

