Tom Hanks: «Reivindico el poder de les joguines per damunt de la pantalla»

L'actor Tom Hanks, que posa la veu al mític personatge de Woody a la pel·lícula Toy Story, ha trencat aquest dimecres una llança a favor de les joguines per als nens: "Reivindico el poder de les joguines per sobre de les pantalles, és clar que sí", ha dit durant la presentació de la pel·lícula animada a Barcelona.Hanks ha augurat un final "emotiu" i trencador per a Toy Story 4, la darrera entrega de la saga més emblemàtica de la factoria Pixar. El film s'estrenarà el pròxim divendres als cinemes espanyols i en ell el protagonista reprèn les aventures al costat dels seus amics Woody, Buzz i Rex.En aquesta ocasió, Woody segueix sent la mateixa joguina de la qual Andy es va encapritxar feia anys, però amb la diferència que el nen ara es troba a la universitat i la deixa en mans d'una nova llar, al costat de Bonnie i la colla de joguines de sempre.El personatge lluitarà aferrissadament perquè Bonnie sigui feliç i tots estiguin fora de perill i ben cuidats, especialment després de la irrupció d'una nova joguina: Forky, un treball manual fet a base de retalls d'una paperera de l'escola bressol que farà les delícies de la petita, i per la qual el protagonista lluitarà fins al final.Per Hanks, "posar-li veu a Toy Story ha estat un regal" que ha perdurat al llarg de gairebé 30 anys des que l’any 1991 li van proposar donar vida a l'entranyable vaquer en la seva versió original en anglès."Porto gairebé 30 anys sent Woody, i em sento afortunat", exclama l'actor nord-americà, que al llarg d'aquests anys ha sentit un procés d'identificació amb el personatge de la pel·lícula per la qual els productors, Mark Nielsen i Jonas Rivera, no preveuen continuació."Crec que hi ha més de mi en Woody que en qualsevol cosa que he fet al cinema", assegura el protagonista de Forrest Gump, Nàufrag i Philadelphia, que celebra que sempre viurà a Disneyland darrere del personatge de Woody, com li va fer veure la seva filla en un viatge."És un dels grans miracles perquè una part meva sempre serà aquí amb aquest barret, amb aquest mocador i amb tot i seré Woody per sempre", explica un Hanks divertit, que constata la profunditat de la pel·lícula amb una trama basada en els canvis vitals compartits per tots els éssers humans.Defensa les joguines per interpel·lar a la imaginació amb visions "més vives del que sortiran mai d'una pantalla", subratlla l'actor.De fet, fins i tot el nou protagonista que s'uneix a la història, Forky, "no és una joguina, sinó que és un producte de la imaginació", fruit d'un acte participatiu pel qual Hanks sent un afecte especial.El director de Toy Story 4, Josh Cooley, i els productors, Jonas Rivera i Mark Nielsen, han admès que després de quatre pel·lícules el personatge de Woody s'ha fet gran, en una evolució sobre la qual té molt impacte un retrobament molt esperat amb la ballarina Bo Peep, que es posiciona com un dels personatges més "valents" de la pel·lícula.D'aquesta manera, Bo Peep segueix les petjades de personatges femenins forts en les pel·lícules de Pixar, com el de Joy a Inside Out i Dory en la pel·lícula de Nemo, reflexionen els tres en una entrevista d'Europa Press."Les joguines continuen sent rellevants", resumeix Rivera sobre aquests objectes infantils que assegura que cobren vida quan ningú els veu en la cambra dels més petits.

