Recuperades cinc àmfores, dues àncores i restes d'embarcacions enfonsades a Pals i València

La Guàrdia Civil ha recuperat cinc àmfores, dues àncores, una pedra tallada, sis peces de plom coralleres i restes d'embarcacions enfonsades en una operació a Pals (Baix Empordà) i Alfafar (València). La intervenció va començar després que els investigadors detectessin la venda d'una àmfora romana suposadament autèntica a través d'internet.L'operació "AROFNA" la va iniciar la Seprona l'octubre del 2018 i es va poder identificar tant al comprador a Girona com el venedor a València. La policia va fer registres als dos municipis i investiga els dos homes per un delicte contra el patrimoni històric i un altre de receptació, per vendre objectes robats.L'operació va començar a finals de l'any passat quan es va detectar la transacció a través de les xarxes socials. S'oferia una àmfora romana suposadament autèntica. Després d'una minuciosa investigació per part de la Seprona i de l'equip del mateix cos a Girona, es va poder identificar el comprador a la província de Girona i el venedor a València.Els fets es van posar en coneixement de la Fiscalia i dels jutjats, que van autoritzar l'entrada i registre dels domicilis dels dos sospitosos, a Pals i Alfafar. De l'interior, es van comissar diverses àmfores romanes i material divers considerat de Patrimoni Històric.En concret, a banda de les àmfores, es van recuperar dues àncores marines, una pedra tallada, sis peces de plom i restes de ceràmica de vaixells enfonsats. Tot va quedar dipositat al Centre d'Arqueologia Subaquàtica de la Generalitat.La Guàrdia Civil investiga els dos homes, de 40 i 53 anys, per la seva implicació en un presumpte delicte contra el patrimoni històric i un altre de receptació.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor