Buch aposta per promoure un «espai de reflexió» al juliol que ordeni JxCat

Miquel Buch és un dels protagonistes de les negociacions obertes entre el PDECat i Junts per Catalunya (JxCat) per endreçar tot l'espai postconvergent. En una entrevista aquest dimecres al programa Els Matins de TV3 , Buch ha assenyalat que cal un "espai de reflexió" aquest mes de juliol per tal "d'ordenar" la relació de tots els actors. "Hi ha coses que no hem fet del tot bé. Hem d'anar a més. Hi ha coses que no hem sabut explicar a la gent. Hem de reordenar-nos, trobar la manera de conncetar amb la gent. Som la força política que té més alcaldies", ha diagnosticat el conseller d'Interior.El dirigent de JxCat va ser ahir a Waterloo amb altres consellers i dirigents territorials per reunir-se amb Carles Puigdemont, que aquest dimecres rep Artur Mas, amb qui negociarà calendari, estructura i lideratges de l'espai postconvergent . Segons Buch, el "lideratge" l'ha d'assumir la marca de Junts per Catalunya per davant del PDECat, partit que presideix David Bonvehí, que ha publicat un article a La Vanguardia en el qual demana acabar amb "l'autodestrucció" que, segons ell,, s'ha pogut palpar els últims mesos. Bonvehí també va ser ahir a Waterloo i hi continua avui, aprofitant la cita Mas-Puigdemont.Buch és un dels consellers, juntament amb Damià Calvet -Territori- i Meritxell Budó -Presidència-, més implicats en la segona refundació de l'espai de l'antiga CDC. Ha assegurat que no li agrada el concepte "autodestrucció" que fa servir Bonvehí en el seu article, però ha admès que hi ha hagut "disputes públiques i notòries". "Hi ha d'haver un espai de reflexió evident per encaminar-ho. Ens hem d'asseure tots per veure cap a on hem d'anar, i escoltar la veu del territori. Hem de debatre què és el que volem", ha assenyalat el conseller d'Interior."Cal ordenar el nostre espai perquè han passat moltes coses, ens hem mogut socialment, com a país. Ens hem mogut com a partit, com a espai, com a moviment. Ens hem d'ordenar i hem de trobar quin és el nostre enquadrament. L'enquadrament és clar: el parti no deixa de ser un isntrument. La independència és l'eina, i el projecte és Catalunya", ha assegurat Buch, ha volgut remarcar la necessitat que no hi hagi "baralles".

