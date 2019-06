Valls s'acomiada de Rivera amb una esmena a la totalitat pels pactes amb Vox

Barcelona 2019 Totes les dades Cens total: 1.142.430 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 756.007 66,17% Abstencions: 386.437 33,83% Vots nuls: 2.012 0,27% Vots en blanc: 2.625 0,35% Partit Vots % Regidors

Manuel Valls ha posat en valor aquest dimecres el seu suport a Ada Colau: "Dissabte, a Barcelona, vam fer història". Ha afirmat que gràcies a ell es va impedir un alcalde independentista i ha deixat clar que continuarà en la política municipal. Ha dit que "Colau no és la mateixa cosa que Ernest Maragall", ni ella, ni les bases, ni els seus electors. Ha qualificat d'actituds "impròpies" algunes de les decisions adoptades per l'alcaldessa, referint-se al seu primer discurs i a reposar el llaç groc a la façana. Valls ha demanat a Colau que tregui el llaç groc, tot i que ha afegit que "ja se sabia que ho faria".L'exprimer ministre francès ha dit, en relació a l'actitud adoptada per Ciutadans, que a ell ningú li ha de donar lliçons de com s'ha d'enfrontar al populisme. "L'estratègia de com millor pitjor és equivocada" i "sectària", ha afirmat. "Com pitjor, pitjor", ha exclamat. Ha acusat Rivera de practicar una política de buscar el conflicte sense proposar una alternativa. Ha apostat per buscar "solucions polítiques dins de la Constitució".Manuel Valls ha afirmat que el partit Ciutadans que va conèixer quan va arribar a Barcelona ha canviat: "S'ha convertit que ara pacta de fet amb una formació iliberal, reaccionària i antieuropea", en clara al·lusió a Vox. Està convençut, ha dit, que molta gent de Ciutadans no comparteix la línia de Rivera. Ha reclamat una nova estratègia per al constitucionalisme. Sobre la decisió de Celestino Corbacho, ha dit tan sols que la considera "incomprensible".Sobre la hipòtesi d'engegar un nou partit polític, Valls ha afirmat que un projecte així requereix una reflexió, però que ell no es dedicarà a això: "No crearé cap partit". Valls ha insistit en què ell no participarà en la construcció d'un nou partit, ni a Catalunya ni a l'Estat, perquè ell ha vingut a Barcelona per motius personals i per servir a la ciutat, i que no té més projectes. Però sí que "ajudarà" a acostar les diverses forces del constitucionalisme.En relació a la política espanyola, Valls s'ha manifestat favorable a que el PP i Ciutadans facilitin la investidura de Pedro Sánchez per evitar que no depengui del "nacionalisme". Creu que s'han d'"obrir espais" per resoldre el conflicte polític, però sempre "dins de la llei".Sobre la política municipal, Valls ha considerat que Colau "es vol fer perdonar el suport de dissabte" i que "ha hagut d'empassar-se els escraches", titllant d'"intolerable" la reacció de grups de persones concentrades a la plaça de Sant Jaume, segons ell una mostra d'"odi organitzat".Ho ha dit en una compareixença -enmig d'una expectació màxima- que el regidor ha fet a l'Ajuntament de Barcelona aquest dimecres, a quatre dies del ple d'investidura on el seu suport va ser decisiu per a la reelecció de l'alcaldessa. Aquests han estat dies frenètics pel grup municipal Barcelona pel Canvi-Ciutadans. El partit d'Albert Rivera va trencar amb Valls pel seu suport a Colau i ahir, Celestino Corbacho va deixar només en dos regidors el grup liderat per Valls.Celestino Corbacho va abandonar ahir Miquel Valls i es va integrar al grup de Ciutadans. El divorci va arribar només 24 hores després d'una altra ruptura: la de Ciutadan, que va trencar amb Valls per haver fet alcaldessa Ada Colau . El partit d'Albert Rivera va confirmar ahir que Corbacho havia comunicat la seva decisió a Carlos Carrizosa en una conversa per telèfon.Aquesta decisió de Corbacho ha trencat l'estratègia de l'exprimer ministre francès, que va facilitar la investidura de Colau amb tres vots del seu grup (el seu, el d'Eva Parera i el de Corbacho), que sumats als de Barcelona en Comú i el PSC són 21, la majoria absoluta al consistori. Ara, amb la seva decisió, el marge de l'alcaldessa es veu reduït. Amb els 'ex' de Cs només arriba a 20 regidors. Els comuns pretenen sumar també ERC a les majories.Segons fonts coneixedores del tema, en la decisió de l'exalcalde de l'Hospitalet de Llobregat i exministre socialista de Treball hi pot haver tingut un paper important el nou cartipàs a la Diputació de Barcelona. Ciutadans hi tindrà un pes rellevant i Valls en quedarà al marge. Ara, Valls queda només amb la regidora Eva Parera. Corbacho presidirà el grup de Ciutadans, tot i mantenir la seva condició d'independent, format per quatre regidors.

