Descobreixen dos planetes similars a la Terra

La zona d'habitabilitat dels sistema solar Foto: Chester Harman

Un equip d'investigadors internacionals amb participació de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC) ha descobert dos planetes similars a la Terra en un estel proper al nostre sistema solar. Les característiques d'aquests dos astres i de la seva estrella apunten que podrien tenir condicions per acollir alguna forma de vida.Els dos planetes descoberts orbiten al voltant de l'estrella Teegarden. Està "només" a 12,5 anys llum de la Terra. Pertany al grup de nans vermells, un tipus d'estels petits i poc lluminosos. Precisament per aquesta poca llum que desprèn, aquests sistema solar no es va descobrir fins al 2003.La temperatura de Teegarden és de 2.600 graus, menys de la meitat que la del Sol, i la seva massa també és deu vegades menor així com la seva brillantor, que és 1.500 cops més feble.Els dos planetes es troben molt a prop de la seva estrella i s'estima que la temperatura podria ser similar a la de la Terra. D'aquesta manera, les temperatures suaus permetrien la presència d'aigua líquida a la superfície, especialment en el cas de Teegarden c.

