Facebook crea Libra, la seva pròpia criptomoneda

La companyia tecnològica Facebook, propietària de la xarxa social del mateix nom, ha anunciat la creació de Libra, una criptodivisa dirigida als seus usuaris, que es llançarà en 2020. Les operacions de la criptomoneda, així com de la xarxa Libra, passaran a formar part d'una nova filial de Facebook anomenada Calibra, el negoci principal de la qual serà "proporcionar serveis financers".La divisa estarà disponible a través d'un moneder virtual que s'integrarà en Facebook Messenger, WhatsApp i comptarà amb una aplicació pròpia. De moment, no estarà disponible en l'aplicació de la xarxa social ni tampoc a Instagram.Al principi, els clients podran realitzar transaccions entre particulars amb les "lliures" de Facebook. Amb el temps, la signatura espera oferir serveis financers addicionals com pagar factures o pagar en comerços. "A part d'alguns casos limitats, Calibra no compartirà la informació dels comptes o les dades financeres amb Facebook o amb terceres parts sense el consentiment dels clients", subratlla l'empresa dirigida per Mark Zuckerberg.Libra farà ús de la seva pròpia xarxa de blockchain, que serà de codi obert. A diferència de les criptodivises pures, com Bitcoin, Ripple o Ethereum, la moneda de Facebook tindrà el suport bàsic d'una "Reserva", que custodiarà una sèrie d'actius que serveixin com a suport.

